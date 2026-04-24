Karakoçan'da uyuşturucuyla mücadele: 1 gözaltı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada aracından uyuşturucu madde çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar ve denetimler sırasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda tütüne emdirilmiş vaziyette 43,17 gram kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.A. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı