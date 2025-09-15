Karaçoban'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kalp krizi geçiren 67 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Göğüs ağrısı şikayetiyle Karaçoban Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran Ferzende A'nın tetkiklerinde, kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, sağlık durumunun ağır olması ve zaman kaybedilmemesi için ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan Ferzende A, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Hastaneye zamanında yetiştirilerek tedaviye alınan hastaya anjiyo yapılacağı öğrenildi.