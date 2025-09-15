Haberler

Karaçoban'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 67 yaşındaki Ferzende A, kalp krizi geçirdiği tespit edilerek ambulans helikopterle Erzurum'a götürüldü. İlk müdahalesi yapılan hasta, zamanında hastaneye ulaşarak tedaviye alındı.

Göğüs ağrısı şikayetiyle Karaçoban Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran Ferzende A'nın tetkiklerinde, kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, sağlık durumunun ağır olması ve zaman kaybedilmemesi için ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan Ferzende A, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Hastaneye zamanında yetiştirilerek tedaviye alınan hastaya anjiyo yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Sağlık
