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Karabük'te 'Hasta Okulu' Projesi ile Sağlık Okuryazarlığı Artırılacak

Karabük'te 'Hasta Okulu' Projesi ile Sağlık Okuryazarlığı Artırılacak
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Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen 'Hasta Okulu' projesini hayata geçiriyor. Eğitimler, ağız ve diş sağlığı konularında toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından "Hasta Okulu" projesi kapsamında eğitimler düzenlenecek.

İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, hastanede düzenlenen basın toplantısında, sosyal projeleri son derece önemsediklerini belirtti.

Toplumun, sağlık okuryazarlığını arttırmayı ilke edinen güçlü bir ekip olduklarını vurgulayan Kara, devletin ve Sağlık Bakanlığının sağlık okuryazarlığına verdiği önemden bahsetti.

Kara, Türkiye'de sağlık okuryazarlığına ilginin artığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Sağlık okuryazarlığı oranının artmasıyla gereksiz hastane başvuruları, bireylerin hastane masrafları ve hastanede yatış süreleri azalmakta, gereksiz tetkik yaptırma oranları düşmektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin, sağlık okuryazarlığı fazla olan bireylerde ve toplumlarda çok daha önemsendiği ve kronik hastalık yönetiminin de çok daha iyi olduğunu görmekteyiz. Bu amaçla da hastanemizde 'Hasta Okulu' projesi uygulamaya alınmıştır."

"Hedefimiz sağlık okuryazarlığı seviyesini arttırmaktır"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi de proje hakkında bilgi verdi.

Hasta okulunun, hasta ve hasta yakınlarına sunulan ücretsiz sağlık hizmeti olduğunu anlatan Çebi, şöyle konuştu:

"Bu okulun amacı, ağız ve diş sağlığıyla ilgili toplumda kuvvetli bir bilinç oluşturmak, sistemik hastalıklar ağız ve diş sağlığı arasındaki etkileşimleri halkımıza anlatmak, çocukluk çağlarından yaşlılığa kadar ağız sağlığının önemini vurgulamak, ağız ve diş sağlığıyla doğru bilinen yanlışlar hakkında güncel ve bilimsel içerikli sunumlar yapmak, bireylere hastalıklarını yönetebilme becerisini kazandırmak, toplumumuzun daha sağlık geleceklere ulaşmasına katkı sunmak ve sağlık okuryazarlığı seviyesini arttırmaktır."

Çebi, eğitimlerin 19 Kasım Salı günü başlayacağını, Dr. Öğretim Üyesi Taibe Tokgöz Kaplan tarafından "çocuklarda ağız ve diş sağlığının önemi ve doğru diş fırçalama" konusunun ele alınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Sağlık

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