Karabük Hastanesinde İlk Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi İşlemi Gerçekleştirildi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde safra kesesi, safra kanalları ve pankreas kanalındaki sorunları teşhis ve tedavi etmek için uygulanan Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) işlemi ilk kez gerçekleştirildi.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğrettim Üyesi Kenan Koşar ve Uzman Dr. Abdurrahim Yıldırım tarafından hastanede 2 hastaya ERCP işlemi uygulandı.

Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle acile başvuran, genel cerrahi kliniği tarafından safra kesesi ameliyatı yapılan, safra yolundaki taş nedeniyle sarılık değeri yükselen 25 yaşındaki A.Ç'ye ERCP işlemi uygulanarak ana safra yolu kanalına düşen taş çıkarıldı.

İnatçı karın ağrısı şikayeti ile genel cerrahi polikliniğine başvuran ve kolesistit (safra kesesi iltihabı) nedeniyle safra kesesi ameliyatı planlanan 46 yaşındaki A.G'ye de radyoloji bölümünde MRCP (manyetik rezonans kolanjiopankreatikografi) çekildi.

Ana safra yolunda taş ve safra çamuru tespit edilen A.G'ye, ameliyat öncesi ERCP işlemi yapılarak ana safra yolundaki taş çıkarıldı, çamur temizlendi, safra yollarının açık kalması için safra yoluna stent yerleştirildi.

İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, hastanede düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ERCP işleminin Karabük'te ilk kez yapıldığını ve bu durumdan gurur duyduklarını söyledi.

Fiziki altyapının ve teknik cihazların tamamlanmasının ardından hastanelerinde ERCP işleminin yapıldığını belirten Kara, "Hastanemize yeni gelen 2 gastroenteroloji uzmanımızın deneyimleriyle ERCP işlemlerini yapar hale geldik. Karabük'e hak ettiği etkin sağlık hizmetini sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Kara, hizmeti sunmalarında kendilerini destekleyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'a teşekkür etti.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan da göreve geldikleri günden bu yana etkin ve verimli sağlık hizmetlerini sunabilmek için çalıştıklarını ifade etti.

ERCP işlemi için hastanenin fiziki altyapısını hazırladıklarını anlatan Doğan, "ERCP işlemi yapmaya karar verdik. Daha önceleri ERCP işlemi için hastalarımızı il dışına sevk ediyorduk. Şükür geçen hafta cuma günü itibariyle 2 vakayı aldık ve süreç başarılı şekilde tamamlandı. Mevcut hastaların da ERCP planlamalarını yapmaktayız." diye konuştu.

Hastalara ERCP işlemi yapan gastroenteroloji uzmanı Dr. Öğrettim Üyesi Kenan Koşar da ERCP'nin ileri endoskopik işlem olduğunu ve işlemi bütün gastroenterogların yapmadığını dile getirdi.

İşlemin tecrübe gerektirdiğini vurgulayan Koşar, "Aynı endoskopi gibi yandan görüşlü cihazla, hastanın 12 parmak bağırsağından safra kanallarını ve pankreas kanalını değerlendirmek, aynı zamanda tedavi amaçlı kullanılan yöntemdir. Bugüne kadar Karabük'te bu hizmet yapılamamış. Bunu ilk defa yapmış olmak bizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Gastroenteroloji uzmanı uzman Dr. Abdurrahim Yıldırım da hastaları artık Karabük'ten sevk etmeden tedavilerini yapabileceklerini kaydetti.