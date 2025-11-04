Haberler

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İleri Düzey Radyolojik İşlemler Başladı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İleri Düzey Radyolojik İşlemler Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, uzman doktorların önderliğinde ileri düzey girişimsel radyolojik işlemler uygulamaya başladı. 40 hastaya perkütan nefrostomi ve 3 hastaya perkütan kolesistostomi işlemleri başarıyla gerçekleştirildi.

Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ileri düzey girişimsel radyolojik işlemler uygulanmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, radyoloji ünitesinde görev yapan uzman doktorlar Fatih Eroğlu ve Asiye Sözeri'nin çalışmalarıyla, hastane idaresince sağlanan tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri kullanılarak bu alanda başarılı işlemler gerçekleştirildi.

Bugüne kadar 40 hastaya perkütan nefrostomi (böbrekte tıkanıklık sonucu biriken idrarın, cilt üzerinden yerleştirilen bir tüp vasıtasıyla dışarı tahliye edilmesini sağlayan minimal yöntem), 3 hastaya da perkütan kolesistostomi (safra sıvısının dışarı alınmasını sağlayan, cerrahiye alternatif minimal girişim) işlemi başarılıyla uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan, daha önce Karabük'te yapılmayan tedavi yöntemlerinin hastanede uygulanması sayesinde, hasta sevklerini önlemeyi amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Sağlık
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Beşiktaşlı futbolcuya ''çingene'' benzetmesi yapmıştı! Erman Toroğlu'na suç duyurusu

Milli oyuncuya ''çingene'' benzetmesi yapmıştı! Başı büyük belada
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun

Başörtülü öğrenciye mide bulandıran sözler! Cezası ağır oldu
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.