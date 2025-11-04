Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İleri Düzey Radyolojik İşlemler Başladı

Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ileri düzey girişimsel radyolojik işlemler uygulanmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, radyoloji ünitesinde görev yapan uzman doktorlar Fatih Eroğlu ve Asiye Sözeri'nin çalışmalarıyla, hastane idaresince sağlanan tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri kullanılarak bu alanda başarılı işlemler gerçekleştirildi.

Bugüne kadar 40 hastaya perkütan nefrostomi (böbrekte tıkanıklık sonucu biriken idrarın, cilt üzerinden yerleştirilen bir tüp vasıtasıyla dışarı tahliye edilmesini sağlayan minimal yöntem), 3 hastaya da perkütan kolesistostomi (safra sıvısının dışarı alınmasını sağlayan, cerrahiye alternatif minimal girişim) işlemi başarılıyla uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan, daha önce Karabük'te yapılmayan tedavi yöntemlerinin hastanede uygulanması sayesinde, hasta sevklerini önlemeyi amaçladıklarını belirtti.