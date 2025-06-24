Kanserli Mesanesi Alındı, Yapay Mesane ile Yeniden Hayata Döndü

Ümit Hastanesi'nde yapılan ameliyatta yapay mesane ile sağlığına kavuştu

ESKİŞEHİR - Eskişehir Özel Ümit Hastanesi'nde mesane tümörü tanısı konan 59 yaşındaki Namık Demir, başarılı bir ameliyatla hem kanserli dokulardan kurtuldu, hem de bağırsağından yapılan yapay mesane ile sağlıklı bir yaşama adım attı.

Hastaneye başvuran Namık Demir'in, yapılan muayenelerin ardından ameliyat olacağına karar verildi. Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Kaan Eren, hastanın daha önce defalarca tümör nedeniyle operasyon geçirdiğini, son kontrolünde ise tümörün mesane kas dokusuna ve çevre dokulara yayılma riski gösterdiğini belirtti. Bu nedenle, "radikal sistektomi" adı verilen ve mesanenin prostat ve çevre dokularla birlikte alındığı, ardından hastanın bağırsağından yeni bir yapay mesane oluşturulan ameliyat kararı alındı. Op. Dr. Eren, yaklaşık 4-5 saat süren ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aydın Erkul ile Genel Cerrah Op. Dr. Özgür Kırdök'ün iş birliğiyle başarıyla bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. Yapılan ameliyat ile; yapay mesane oluşturularak hastanın idrar fonksiyonları sürdürülebilir hale getirildi.

"Yapay mesane nadir ve hayat kurtaran bir yöntem"

Op. Dr. Eren, bu tür ameliyatların Türkiye'de yalnızca sınırlı sayıda merkezde yapılabildiğini vurgulayarak, "Hastanın bağırsağından yeni bir mesane hazırlıyoruz. Böbrekten gelen idrar kanalları bu yeni mesaneye bağlanıyor.

"Yoğun takip ile başarılı sonuç"

Ameliyat sonrası süreci değerlendiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Kundakçı Gelir, hastanın "Böbrek fonksiyonlarını ve enfeksiyon riskini yakından izlediklerini ifade eden Dr. Gelir, "Kan tuzları ve karaciğer enzimleri normale döndükten sonra hastamızı servise aldık. Şu anda genel durumu çok iyi, iyileşme sürecini sağlıklı şekilde sürdürüyor." dedi.

"Yeniden doğmuş gibiyim"

Ameliyat olan Namık Demir ise bir yıl süren tümör mücadelesi sonrası yaşadığı rahatlığı anlatarak "İdrar yapamamak, ağrılar ve uykusuzluk hayatımı alt üst etmişti. Artık gece deliksiz uyuyabiliyorum. Şimdi kansersizim ve yeniden doğmuş gibiyim. En küçük şüphede mutlaka doktora gidin. Ben zamanında gittim ve şifamı buldum," diyerek hastalığın ertelenmeden tedavi edilmesi gerektiğini hatırlattı.