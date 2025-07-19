Kanserle Mücadele Eden Enes, LGS'de Büyük Başarı Elde Etti

ANKARA'da 3 yaşında yakalandığı lösemiyi kemoterapi tedavisiyle yenen Enes Bulut (14), ilkokul ve ortaokulu başarıyla tamamladıktan sonra Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında da 456,6782 puan alarak, yüzde 2,95'lik dilimde yer aldı.

Enes Bulut'a, 3 yaşında lösemi tanısı konuldu. Bulut, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) bünyesindeki LÖSANTE Hastanesi'nde tedaviye alındı. Enes Bulut, 4 yıl süren kemoterapi tedavisiyle hastalığı yendi. Sağlığına kavuşan Enes, kontrolleri devam ederken ilkokul ve ortaokulu LSV Eğitim Kurumları'nda başarıyla tamamladı. Enes, LGS'de de büyük başarı elde etti ve 456,6782 puan alarak, yüzde 2,95'lik dilimde yer aldı.

'ÇOK MUTLUYUM'

Enes Bulut, doktorların ve ailesinin desteği ile lösemiyi atlattığını, ancak kontrollerinin hala sürdüğünü söyledi. LGS'de elde ettiği başarıda öğretmenlerinin ve doktorlarının da emeği olduğunu belirten Enes, "Yüzde 2,95'lik dilime girdim. Çok mutluyum. 8 yıl boyunca LSV Eğitim Kurumları'nda eğitim aldım. Belli bir süre yazılım ve kodlama alanında eğitim aldım. Kendimi yazılım alanında geliştirmeye çalışıyorum. Tıp okumak istiyorum. Onun dışında yazılım kodlamaya da ilgi duyduğum için o konuda da kendimi geliştirmek istiyorum" dedi.

'YANLIŞLARIMA ODAKLANDIM'

Yazılım alanında kendini geliştirdiğini ifade eden Enes Bulut, "Oyun tasarlamak çok istiyorum. Bunun için çok çabaladım. Fakat yalnız yapılacak işler değil. Tek başıma tasarladığım oyunlar popüler ve çok satan oyunlar gibi olmuyor. Uzun bir süre eğitim aldım robotik kodlama ve yazılım konusunda. Kendi başıma bir oyun yapmayı denedim. İleri seviye değil ama vazgeçmedim. Geliştirmeye çalışıyorum. Bazı videolardan öğrenmeye çalışıyorum. Kendi başıma, kendi evimde geliştirmeye çalışıyorum. Gelecek yıl sınava girecekler için denemelere girmelerini öneririm. Ben her hafta denemeye giriyordum ve yaptığım yanlışlar beni daha çok alakadar ediyordu. Yaptığım doğrulardan çok yanlışlarıma bakıyordum ve hangi konuda eksiksem o konuda kendime ceza veriyordum. Mesela bir soru yanlış yaptıysam o konuda 100 soru çözüyordum" dedi.

'UMUDUMUZU KAYBETMEDİK'

Anne Nagehan Bulut (36) ise 3 çocuğundan ikisinin LÖSEV'de eğitim gördüğünü söyleyerek, "Büyük oğlum da buradan mezun oldu ve Fen Lisesi'nde okuyor şimdi. Enes, bu yıl ortaokuldan mezun oldu. Hastane sürecimiz ve tedavi sürecimiz sıkıntılı geçti. Sonrasında LÖSEV destekleriyle bizi bırakmadı. Hem hastane tedavi anlamında bizi bırakmadılar, sonrasında da çocuklarımızın eğitimi konusunda bize destek oldular. Daha çok bizim için öncelik sağlıktı. Sonra eğitim geldi, başarı geldi. Bu süreci yaşayanların kesinlikle umutlarını kaybetmemelerini isterim. O süreçte biraz zorluklar çekiyoruz hepimiz. Zor bir süreçten geçiyoruz; ama dediğim gibi umudumuzu kaybetmeyerek çocuklarımıza destek olarak, daha çok moral vererek, sonrasında Allah'ın izniyle başarı geliyor, sağlıklı olduğu sürece" dedi.