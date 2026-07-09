İzmir'de ilk: Testis kanseri hastasının kalbindeki kitle göğüs kemiği kesilmeden alındı

İZMİR'de yaşayan, 26 yıl önce testis kanseri nedeniyle tedavi gören emekli Ramazan Hacı'nın (53), kalbinin sol karıncığında yaklaşık 3 santimetrelik hareketli kitle tespit edildi. Hayati risk oluşturan kitle, İzmir'de ilk kez uygulanan minimal invaziv yöntemle, göğüs kemiği kesilmeden kaburgalar arasından yapılan küçük kesiyle çıkarıldı. Ameliyattan 6 gün sonra taburcu edilen Hacı, "Ameliyatımın üzerinden yalnızca 6 gün geçti ama kendimi o kadar iyi hissediyorum ki hastaneden çıkınca hemen koşabilirim" dedi.

İzmir'de yaşayan ve 2000 yılında teşhis konulan testis tümörü nedeniyle uzun yıllar tedavi gören Ramazan Hacı, bu yıl şubat ayında göğüs ağrısı ve yanma şikayetiyle kardiyoloji servisine başvurdu. Anjiyonun ardından yapılan ileri tetkiklerde, kalbinin en güçlü kasılan bölümü olan sol karıncığında (sol ventrikül) yaklaşık 2,5-3 santimetre büyüklüğünde hareketli bir kitle saptandı. Hayati risk taşıyan kitle nedeniyle Hacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'ne yönlendirildi. Operasyon öncesinde nefes fonksiyon testlerini geçemediği için bir süre akciğer tedavisi gören Hacı, uygun koşulların sağlanmasının ardından Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Burçin Abud ve ekibi tarafından 2 Temmuz'da ameliyata alındı. İzmir'de ilk kez uygulanan yöntemle göğüs kemiği kesilmeden, sol kaburgalar arasından yapılan küçük kesiyle kalbine ulaşılan Hacı'nın sol karıncığındaki kitle başarıyla çıkarıldı.

'NEFES TESTİNİ GEÇMEDİM'

Yaşadığı süreci anlatan Hacı, "2000 yılında testis tümörü teşhisi aldım. Daha sonra hastalık batın bölgeme de sıçradı ve oradaki kitle de ameliyatla alındı. Yaklaşık 3 yıl süren tedavi sürecinde 12 kür kemoterapi gördüm. Göğüs ağrısı ve yanma şikayetiyle gittiğim serviste önce anjiyo oldum, ardından yapılan detaylı tetkiklerde kalbimde bir kitle tespit ettiler. Bildiğim kadarıyla kalpte bu tür kitlelerin görülmesi çok nadir bir durumdu. Beni hemen Prof. Dr. Burçin Abud Hocama yönlendirdiler. Kalbimdeki bu kitle tespit edilince ameliyatın erkene alınması planlandı ancak nefes testini geçemedim. Akciğer tedavisinin ardından uygun zamanda ameliyat oldum. Ameliyatımın üzerinden yalnızca 6 gün geçti ama kendimi o kadar iyi hissediyorum ki hastaneden çıkınca hemen koşabilirim" diye konuştu.

'SOL KARINCIK, KALBİN EN GÜÇLÜ KASILAN BÖLGESİDİR'

Ameliyatı gerçekleştiren SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Burçin Abud, hastanın geçmişinde kemoterapi öyküsü bulunduğunu belirtip, "Kardiyoloji bölümünde yapılan değerlendirmede kalbin sol karıncığında hareketli bir kitle saptandı. Yaklaşık 2,5-3 santimetre boyutundaki bu kitle hayati risk oluşturduğu için mutlaka çıkarılması gerekiyordu" dedi. Bu tür ameliyatların normalde göğüs kemiği tamamen kesilerek yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Abud, "Sol karıncık, kalbin en güçlü kasılan bölgesidir. Kalp durdurulduktan sonra kas kesilir, kitle çıkarılır ve kas dokusunun son derece hassas biçimde onarılması gerekir. Yetersiz onarım durumunda kalp yeniden çalıştırıldığında yırtılma ya da ölümcül kanamalar gelişebilir. Ayrıca kalbi büyük oranda besleyen ana damar da bu bölgeden geçtiği için son derece riskli bir cerrahidir" diye konuştu.

'İKİ GÜN SONRA YAN VE YÜZÜSTÜ YATABİLECEK HALE GELDİ'

Hastanın genç yaşını ve ameliyat sonrası yaşam konforunu göz önünde bulundurarak minimal invaziv tekniği tercih ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Abud, "Göğüs kemiğini kesmek yerine sol kaburgalar arasından küçük bir kesiyle kalbe ulaştık. Kalbi durdurup sol karıncığı açarak 3 santimetrelik kitleyi çıkardık. Kalp kasını başarıyla onardık ve yeniden çalıştırdık. Kasılma gücü gayet iyiydi, herhangi bir kanama odağı yoktu. Ameliyat sırasında yemek borusundan uygulanan transözofageal ekokardiyografi (TEE) ile yaptığımız kontrolde kitlenin tamamen çıkarıldığını ve kalbin kusursuz çalıştığını gördük" dedi. Klasik yöntemde hastaların göğüs kemiğinin kaynaması için en az iki ay dikkatli hareket etmek zorunda kaldığını dile getiren Prof. Dr. Abud, "Küçük kesi sayesinde Ramazan Bey ameliyattan iki gün sonra kollarını rahatça kullanmaya başladı. Yan ya da yüzüstü yatabiliyor. Hastaneye nasıl yürüyerek geldiyse bugün de aynı rahatlıkla taburcu oluyor" diye konuştu.

'İZMİR'DE İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Çıkarılan kitlenin patolojik incelemeye gönderildiğini ifade eden Prof. Dr. Abud, "Patoloji sonucuna göre hastamızı bilgilendireceğiz. Gerekli görülmesi halinde cerrahi ve onkoloji ekiplerimizle birlikte ileri tedavi planını oluşturacağız. Sol karıncıktan küçük kesiyle kitle çıkarılması operasyonu İzmir'de ilk kez gerçekleştirildi. Türkiye'de büyük merkezlerde örnekleri olabilir ancak literatürde ve haberlerde bu bölgeye küçük kesiyle yapılan benzer bir operasyona rastlamadık. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bu ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı