Kalp Ritim Bozukluklarında Ablasyon Tedavisi ile Yüksek Başarı Oranı

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dursun Aras, ablasyon tedavisinin detaylarını ve hastalar üzerindeki etkisini anlattı.

'ABLASYON TEDAVİSİYLE YAŞAM KALİTESİ YÜKSELİYOR'

Kalp ritim bozukluklarının sık karşılaşılan bir sağlık problemi olduğunu belirten Prof. Dr. Aras, "Hafif ve tedavi gerektirmeyen ritim bozukluklarından, ciddi ve ölümcül olabilecek türlerine kadar geniş bir yelpazeden söz ediyoruz. Doğru tanıyı koyduktan sonra kimi hastalarda yaşam tarzı değişikliği, kimilerinde ilaç tedavisi uygulanıyor. Ancak bazı durumlarda da doğrudan ablasyon tedavisine geçmek gerekebiliyor" dedi.

Prof. Dr. Aras, "4 milimetre çapındaki ince bir kateter yardımıyla kalbin içerisine giriyoruz. Ritim bozukluğuna yol açan odağı tespit ederek ya yakma ya da dondurma yöntemiyle ortadan kaldırıyoruz. Bu sayede bozukluğu kökten çözebiliyor ya da en azından sıklığını ve etkisini ciddi oranda azaltabiliyoruz" diye konuştu.

Ablasyon tedavisinin özellikle gençlerde oldukça etkili sonuçlar verdiğini vurgulayan Dr. Aras, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tedavinin riski çok düşük. Çoğu hasta işlem sonrası aynı gün birkaç saat içinde taburcu edilip kısa sürede normal yaşantısına dönebiliyor. Yüzde 99 başarı oranına sahip."

'DOĞRU HASTA SEÇİMİ, YÜKSEK BAŞARI SAĞLIYOR'

Prof. Dr. Aras, "Öyle hastalarımız oluyor ki, ritim bozukluğu nedeniyle kalbi büyümüş ve kalp yetmezliği gelişmiş. Ablasyon sonrası kalp normale dönerek hasta kalp naklinden bile kurtulabiliyor. Bu adeta bir mucize" dedi.

Doğru hastada, uygun şekilde uygulanan ablasyon tedavisinin hem yaşam kalitesini hem de yaşam süresini artıran etkili bir yöntem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aras, "Kalp pili veya şok pili gibi ileri müdahalelerden bile hastaları kurtarabiliyoruz" ifadelerini kullandı.