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Kalp rahatsızlığı yaşayan hamile kadın ambulans helikopterle sevk edildi

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile Şadiye M., kalp çarpıntısı şikayetiyle ambulans helikopterle Diyarbakır'a nakledildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 7 aylık hamile kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

İlçede yaşayan Şadiye M. (28), kalp çarpıntısı şikayeti ile yakınları tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Şadiye M, ileri tetkik ve tedavi için tahsis edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA / Sağlık

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