Kalp rahatsızlığı için gittiği hastanede kolon kanseri olduğunu öğrendi

RİZE'de Ziya Karakaş (66), kalp rahatsızlığı için gittiği hastanede yapılan tahlillerde kolon kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisine başlanan Karakaş, erken teşhisin önemine değinerek, "Hastalığı ilk duyduğumda biraz hazırlıklı gibiydim herhalde, hiçbir şey hissetmedim. Erken teşhis olduğunu söylemişlerdi, bunun faydalı olacağını bildiğim için moralim yerindeydi. Herhangi bir sıkıntım yok. Şükürler olsun şu anda çok iyiyim" dedi.

Kentte yaşayan Ziya Karataş, geçen yıl kalp rahatsızlığı nedeniyle doktora başvurdu. Tahlillerde bazı kan değerlerinin düşük çıkması üzerine ileri tetkik istendi. Doktorunun tavsiyesiyle işlemleri hızlandırmak için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvuran Karakaş, buradan temin ettiği gaitada gizli kan testi sonucunda ikinci evre kolon kanseri teşhisi olduğunu öğrendi. Hastalığının henüz ikinci evresinde olan ve vakit kaybetmeden ameliyata alınan Karakaş, tedavi sürecinde olumlu gelişme kaydetti. Uzmanlar, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yaptırmaları konusunda uyarılarını yineledi.

'İLK ETAPTA HİÇBİR BELİRTİ YOKTU'

Yaşadığı süreci anlatan Ziya Karakaş, "İlk etapta bende herhangi bir ağrı, sızı ya da belirti yoktu. Kalp doktoruna gittiğimde yapılan tahlil sonucunda kanda bir değerin düşük olduğunu görünce hoca, bana endoskopi ve kolonoskopi yaptırmamı önerdi. Ben de işlemleri hızlandırmak için KETEM'e müracaat ettim. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Hatta hoca bana 'Eğer 5-6 ay daha geç kalırsanız daha çok sorunlar meydana çıkabilir' demişti. Hastalığı ilk duyduğumda biraz hazırlıklı gibiydim herhalde, hiçbir şey hissetmedim. Erken teşhis olduğunu söylemişlerdi, bunun faydalı olacağını bildiğim için moralim yerindeydi. Herhangi bir sıkıntım yok. Şükürler olsun şu anda çok iyiyim. Erken teşhisin çok faydası olduğunu ben yaşadığım için biliyorum" diye konuştu.

'ÖZELLİKE 50-70 YAŞ GRUBUNDA GİZLİ KAN TESTİ YAPILMALI'

İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, mart ayının 'Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı' olduğunu hatırlatarak, erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak, "Özellikle 50-70 yaş grubu hastalarımızda istemsiz kilo kaybı, uzun süreli kabızlık, ishal, dışkılama alışkanlığında değişiklik, kansızlık, karın ağrısı, kramp şikayetleri gibi durumlar olduğu zaman muhakkak gaitada gizli kan testi yapılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızı bu test için aile sağlığı merkezleri, KETEM ve sağlıklı hayat merkezlerine davet ediyoruz. Test sayesinde hastalık erken dönemde tespit edilebiliyor" dedi.

'ÜCRETSİZ VE RANDEVUSUZ BAŞVURABİLİRLER'

Ziya Karakaş'ın tetkik sürecinin hızlıca tamamlandığını ve genel durumunun iyiye gittiğini belirten Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Ayşe Kaba da "Erken teşhis, tedavi sürecine çok büyük olumlu katkı sağlıyor. 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin tarama testlerini yapmaları için birimlerimize davet ediyoruz. Aile sağlığı merkezleri KETEM birimimiz başvuru noktalarımızdır. Ücretsiz ve randevusuz olarak başvurulabilirler. Erken tanı hayat kurtarır, sağlığını bizim için değerli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı