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Kalp hastası ambulans helikopterle Van'a getirildi

Kalp hastası ambulans helikopterle Van'a getirildi
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde STEMI tedavisi gören 61 yaşındaki kalp hastası, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören kalp hastası, ileri tetkik ve tedavisi için ambulans helikopter ile Van'a getirildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde STEMI (kalbi besleyen ana damarlardan birinin aniden ve tamamen tıkanması) tedavisi gören 61 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede Bahçesaray'a giden helikopter, hastayı alarak Van'a naklini sağladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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