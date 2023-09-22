Kalp ameliyatlarında yeni düğümleme tekniği geliştirildi

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Durukan, yüksek riskli hastaların kalp ameliyatlarında döş kemiğinin kalkma ve öksürme hareketleriyle ayrılmasını engelleyecek 'Durukan örgüsü' adı verilen özel düğümleme tekniği geliştirdi. Prof. Dr. Durukan, 'Geliştirdiğimiz teknik sayesinde ek bir malzemeye gerek olmadan basit ve hızlı uygulanabilir bir şekilde kemiğin güvenli kapatılmasını sağlıyoruz' dedi.

Liv Hospital Ankara'da görev yapan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Durukan tarafından geliştirilen, 150 hasta üzerinde başarılı bir şekilde uygulandıktan sonra makale haline getirilen özel düğümleme tekniği dünya tıp literatüründe yerini aldı. Prof. Dr. Barış Durukan, araştırmasının Polish Journal of Cardiothoracic Surgery adlı dergide yayınlandığını, Amerikan Milli Sağlık Kütüphanesi'ne makale olarak girdiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Durukan, halihazırda kalp ameliyatlarında en çok kullanılan yöntemin önden döş kemiğinin açılması ile yapıldığını ifade ederek, 'En fazla kullanılan yöntem budur. Bunlarda genellikle hastalarda döş kemiğinin kapanmasına bağlı problemler ortaya çıkabiliyor. Özellikle şeker hastalarında baypas ameliyatlarında, çift damar meme damarının kullanıldığı ameliyatlarda, kilolu ve yaşlı hastalarda kemik erimesine bağlı olarak kemik kapanması ile ilgili problemler yaşanabiliyor. Bunlar da genellikle enfeksiyonla sonuçlanıyor ve sonuçları da oldukça ağır oluyor. Hem uzun süreli yatışlar gerektiriyor veya enfeksiyona bağlı ölüm oranları ciddi yükselebiliyor. Dolayısıyla bu hastalarda göğüs kemiğini kapatmak için çeşitli özel materyaller veya yöntemler kullanılıyor. Geliştirdiğimiz teknik sayesinde ek bir malzemeye gerek olmadan, basit ve hızlı uygulanabilir bir şekilde kemiğin güvenli kapatılmasını sağlıyoruz' dedi.

'EN BÜYÜK AVANTAJI EK BİR MALZEMEYE GEREK KALMAMASI'

Göğüs kemiğinin çelik tellerle kapatıldığını, normalde uygulanan tekniğin yüksek riskli hasta gruplarında ortopedistlerin kullandığı gibi plaklar kullanılabildiğini söyleyen Prof. Dr. Durukan, şunları kaydetti:

'Özel, pahalı materyallerden üretilmiş bazı tellerle göğüs kemiğini kapatmak gerekebiliyor. Çünkü kemiği ortadan ikiye ayırıyorsunuz, sonrasında tekrardan onu kapatmanız gerekiyor. Bu çelik tellerle normalde dikiş diker gibi kemiği aslında dikiyoruz. Bunları düğümleyerek kapatıyoruz ama yüksek riskli grup hastalarında özellikle oturup kalkmak ve öksürmekle göğüs kemiği tellerin kesmesine bağlı olarak ayrılabiliyor. Biz mevcut çelik telleri kullanarak özel bir düğümleme yöntemi yaptık. Bu sayede yükü orta hatta kemiğin kesik olduğu yere vermek yerine kemiğin dış kısmına vermiş oluyoruz. Bu sayede oturma, kalkma ve öksürme hareketleriyle kemiğin ayrılmasını engellemiş oluyoruz. Yöntemin en büyük avantajı, ek bir malzemeye gerek kalmamasıdır. Normalde kapama için kullanılan materyaller oldukça pahalı materyallerdir ve ciddi bir maliyet oluşturuyor. Biz mevcut materyallerle yapmış olduğumuz özel düğümleme tekniği ile ek bir malzemeye gerek kalmadan güvenli bir şekilde kemiğin kapamasını sağlamış oluyoruz. Tekniğin adı düğümleme yönteminden dolayı 'Durukan örgüsü' olarak geçiyor. Kendi ismimi vermek gibi bir şansım oldu. Polish Journal of Cardiothoracic Surgery adlı dergide yayınlandı. Amerikan Milli Sağlık Kütüphanesi'ne de makale olarak girdi.?

'UZUN DÖNEMDE DE TAKİBİNİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Yöntemin öncesinde fizik ve makine mühendisi ile beraber tekniği ve güvenilirliği kanıtlandıktan sonra hastalarda uygulanmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Durukan, 'Şu ana kadar yaklaşık 150 hasta üzerinde uygulandı. Biz ilk uyguladığımızda makalede 50 hasta serimizi yayınlamıştık. Halihazırda şu anda rutinde kullanmaktayız. Herhangi bir problemle karşılaşmadık. Uzun dönemde de takibini sürdüreceğiz. Araştırmamızın mevcut hasta rakamlarıyla da güvenilir olduğu gösterildi ve makale olarak kabul edilerek yayımlandı' dedi.