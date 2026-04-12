Hastanın parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Kahramanmaraş'ta bir hastanın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi gören bir hastanın parmağına yüzük sıkıştı. Vakanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından parmağa sıkışan yüzük çıkarıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, çıkarılan yüzük hastanın refakatçisine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı