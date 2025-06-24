Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde İlk Açık Kalp Ameliyatı Gerçekleşti

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde İlk Açık Kalp Ameliyatı Gerçekleşti
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen 400 yataklı devlet hastanesinde ilk kez açık kalp ameliyatı yapıldı. Hastane, kentin sağlık altyapısını güçlendirirken, diğer sağlık kuruluşlarının üzerindeki yükü de azalttı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde ilk açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi.

Kentin sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla deprem sonrası yapımına başlanan ve 12 Şubat 2025'te hizmete açılan hastane, şehrin sağlık alanındaki en önemli yatırımlarından biri oldu.

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Serdal Gök, AA muhabirine, hastanenin il merkezi ve çevre ilçelerden gelen hastalara hizmet vererek kentteki diğer sağlık kurumlarının yükünü önemli ölçüde azalttığını söyledi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Arıkan ise hastanede ilk açık kalp ameliyatını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ameliyat olan Mustafa Akbayır ise operasyon sonrası kalp rahatsızlığından ve şikayetlerinden kurtulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Sağlık
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