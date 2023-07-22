Kahramankazan'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanı Sedat Köse'nin Cenazesi Defnedildi

Kahramankazan Devlet Hastanesinde 12 yıldır hizmetli memur olarak çalışan Sedat Köse, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Köse için hastanede tören düzenlendi ve cenazesi Kayı Mahallesi Ulu Cami'de toprağa verildi.

Kahramankazan'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sağlık çalışanı Sedat Köse'nin cenazesi, defnedildi.

Kahramankazan Devlet Hastanesinde 12 yıldır hizmetli memur olarak çalışan Sedat Köse, dün evinde fenalaştı.

Ambulansla görev yaptığı Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Köse için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları katıldı.

Hastane koordinatörü Ahmet Nigar, burada yaptığı konuşmada, Köse'nin kimisinin ağabeyi, kiminin kardeşi, kiminin de arkadaşı olduğunu belirterek, "O işini severek yapan, iyi ve yardımsever bir insandı. Onu hep iyilikleriyle anacağız." dedi.

Törenin ardından evine götürülerek helallik alınan Köse'nin cenazesi, ardından Kayı Mahallesi Ulu Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Köse'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.