Kadın hastalıkları cerrahisinde iz bırakmayan dönem

Kadın hastalıkları cerrahisinde uygulanan robotik destekli V-NOTES yöntemi, karın bölgesinde kesi izi oluşturmadan gerçekleştirilebiliyor. Tekniğin ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırdığını belirten Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Mustafa Melih Erkan, V-NOTES yöntemiyle birçok ameliyatın yapılabildiğini ifade ederek, "Doku hasarını en aza indirerek hastanın cerrahi travmayı hafif bir şekilde atlatması sağlanabilmektedir" dedi.

Kadın hastalıkları cerrahisinde uygulanan robotik destekli V-NOTES yöntemi, vajinanın doğal cerrahi giriş yolu olarak kullanılması sayesinde karında kesi oluşturmadan gerçekleştirilebiliyor. Yöntemin uygun hastalarda ameliyat sonrası ağrıyı azaltabildiğini, iyileşme sürecini hızlandırabildiğini ve hastaların kısa sürede günlük yaşamlarına dönebilmelerine katkı sağladığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Melih Erkan, güncel cerrahi yaklaşımlara ilişkin detay paylaştı.

Doğal açıklık cerrahisi ile kesisiz müdahale

Kadın hastalıkları cerrahisinde kullanılan minimal invaziv yöntemler, hastaların ameliyat sonrası konforunu artıran uygulamalar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Doğal açıklık cerrahisi olarak tanımlanan robotik destekli V-NOTES tekniğinde vajina, doğal cerrahi giriş yolu olarak kullanılıyor. Bu sayede karın duvarında herhangi bir kesi veya delik açılmadan jinekolojik operasyonların büyük bir kısmı güvenle gerçekleştirilebiliyor. Gelişen teknolojiyle birlikte robotik destekli V-NOTES yönteminin kullanım alanının her geçen gün genişlediğini ifade eden Op. Dr. Mustafa Melih Erkan, "Bu yöntem; rahim ve yumurtalık ameliyatları başta olmak üzere tüplerin bağlanması, dış gebelik cerrahisi, uygun hastalarda bazı miyom ameliyatları ve pelvik organ sarkması operasyonlarında sıklıkla kullanılabilmektedir. Cerrahi girişimin vücudun kendi doğal açıklığı kullanılarak gerçekleştirilmesi sayesinde karın bölgesinde cilt kesisine ihtiyaç duyulmamaktadır. Böylece doku hasarı en aza indirilerek hastanın cerrahi travmayı hafif bir şekilde atlatması sağlanabilmektedir" dedi.

Kesisiz cerrahi ile elde edilebilen avantajlara değinen Op. Dr. Mustafa Melih Erkan, "Karın bölgesinde kesi yapılmaması, ameliyat sonrası süreçte ağrı hissinin minimumda kalmasına ve estetik açıdan ameliyat izi oluşmamasına katkı sağlamaktadır. Hastalar, operasyon sonrasında çok daha az analjezik ihtiyacı duymakta, uygun şartlarda ameliyatın ardından erken dönemde ayağa kalkarak çoğu zaman 6-8 saat içerisinde taburcu edilebilmektedir. Taburculuk sonrası süreçte de kişilerin evlerine ve iş hayatlarına adaptasyonu kolaylıkla gerçekleşebilmektedir" diye konuştu.

Kişiye özel tedavi planı ve doğru hasta seçimi

Girişimin başarısında hastaya özel planlamanın belirleyici olduğunun altını çizen Op. Dr. Mustafa Melih Erkan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Cerrahi yöntemin seçiminde hastanın yaşı, mevcut ek hastalıkları, daha önce geçirdiği karın ameliyatları ve planlanan operasyonun kapsamı birlikte değerlendirilmektedir. Doğru hasta seçimi yapıldığında ileri teknoloji minimal invaziv cerrahinin sunduğu tüm avantajlardan maksimum düzeyde yararlanmak mümkün olabilmektedir. Bu nedenle tedavi planı mutlaka ayrıntılı bir jinekolojik muayene ve kişiye özel hekim değerlendirmesi sonrasında netleştirilmelidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı