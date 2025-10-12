Kadıköy'de Meme Kanseri Farkındalık Turu Düzenlendi

KADIKÖY'de 'Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği' tarafından meme kanserinde farkındalık için motosiklet ve bisiklet turu düzenledi.

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla Kadıköy'de motosiklet ve bisiklet turu düzenledi. Kalamış Marina'da bir araya gelen katılımcılar, Caddebostan sahili ve Bağdat Caddesi boyunca konvoy oluşturdu. Kadın katılımcılar, etkinliğe özel hazırlanan pembe tişörtlerle, erkekler ise motosiklet ve bisikletlerine bağladıkları pembe balonlarla tura katıldı. Meme kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığı vurgulanan etkinlik, Ataşehir'deki bir alışveriş merkezinin önünde sona erdi. Dernek yetkilileri, farkındalık çalışmalarının yıl boyunca süreceğini belirtti.

'ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ'

Meme kanseri atlatan Yeliz Uğur Savaş, "45 yaşında 2 sene önce meme kanseri oldum. Erken teşhis çok önemli, ben çok şanslıydım ki başında yakaladık. Herkesin kontrol ettirmesi lazım sadece bizlerin değil. Şu an temizim kontrollerime devam ediyorum. Lütfen kontrollerinizi ihmal etmeyin bu herkes için geçerli" dedi.

'ÜLKEMİZDE KADINLAR MAMOGRAFİ ÇEKTİRMEKTEN KORKUYOR'

Özlem Kayacan Poyraz, "Benim sürecim daha zordu. Ben, erken teşhis hayat kurtarır kısmında değilim maalesef geç kalanlardanım. Düzenli olarak kontrol de yaptırsam kanserim biraz agresif yönde ilerlediği için maalesef geç bir evrede yakaladık, üçüncü evredeydim. Önce 6 aylık bir kemoterapi gördüm. Bu kemoterapide maalesef saçlarım da gitti. Bunlar benim bebek saçlarım. Sonra ameliyat oldum ardından radyoterapi gördüm. Şu anda da akıllı hap ile tedavi sürecine devam ediyorum. Genelde ülkemizde kadınlar maalesef mamografi çektirmekten korkuyor. Can acısından yaklaşık 5-10 saniyelik bir şey. Erken teşhis çok fazla şeyi değiştiriyor. Tedavinin daha kolay ilerlemesini sağlıyor" dedi.

'2 MİLYON 300 BİN KADIN MEME KANSERİNE YAKALANDI'

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik "Meme kanseri bütün dünyada görülme oranında bakacak olursak 2 milyon 300 bin kadının hayatına giriyor. Ülkemize de bu rakamlar oldukça fazla çünkü 25 bin kadın her yıl ilk kez meme kanseri ile tanışıyor ve tedavileri devam eden kadın sayılarını düşününce aslında pek çok kadının önünde meme kanseri var. Meme kanserini maalesef şu anda önleyecek bir tedavi yok ama ne var elimizde erken teşhis olanakları var erken teşhis olan kadının hayatında çok şey değişiyor çünkü erken fark etmek çok şey değiştiriyor" dedi.

'RİSK YÖNETİMDE EN KIYMETLİ ŞEY TARAMA PROGRAMLARINA BAĞLI KALMAK'

Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Gülden Cancan ise, "Bu ay çok kıymetli bir ay çünkü birçok hastamız meme kanseri farkındalığı ile ilgili kendine çok dikkat etmiyor. Bu nedenle bunun bir fırsata çevrilmesini rica ediyorum. Şöyle ki birçok risk faktörü tanımlayabiliyoruz ama risk yönetimde zannediyorum en kıymetli şey tarama programlarını sıkı sıkıya bağlı kalmak" dedi.