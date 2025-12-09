Haberler

Jinekolog anlattı! Düğün günü üzerinde gelinlikle gelip yalvardı: Bunu hemen yap

Jinekolog anlattı! Düğün günü üzerinde gelinlikle gelip yalvardı: Bunu hemen yap
Güncelleme:
Gelinliğiyle kliniğe sığınan genç kadın, nişanlısına gelen bir mesaj sonrası tehdit edildiğini söyleyerek jinekologdan yardım istedi. Yaşadığı panik ve yapılan acil müdahale, olayın paylaşılmasıyla sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

Bir jinekoloğun sosyal medyada paylaştığı olay, büyük yankı uyandırdı. Anlattıklarına göre kliniğe gelinliğiyle gelen genç kadın, titreyen elleri ve gözyaşlarıyla kapıdan içeri girerek yardım talep etti.

NİŞANLISINA GELEN MESAJ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Evlenecekleri günün sabahında damadın telefonuna bir mesaj gönderilmişti. Mesajda, "Bakire diye evleneceğin bu kız bakire değil, bu akşam göreceksin" ifadeleri yer alıyordu.

ACİL MÜDAHALE YAPILDI

Jinekolog, paniğe kapılan kadını sakinleştirdikten sonra acil müdahalede bulunduklarını anlatarak "İşlem tamamlandı ama kalkarken hala ağlıyordu" dedi. Ertesi gün gelinin kendisine teşekkür mesajı gönderdiğini belirten jinekolog, olayın yarattığı psikolojik baskının vahim boyutlarına dikkat çekti.

İşte jinekoloğun videoda anlattıkları;

"Meğer nişanlısı sabah bir mesaj almış. Mesajın içeriği aynen şu şekilde; 'Bakire diye evleneceğin bu kız bakire değil göreceksin.' Sonra çocuk da kıza demiş ki 'göreceğiz senin ne olduğunu bu akşam.'

Kız ağlıyor, elleri titriyor, 'beni öldürecekler' diyor. Dedim ki 'tamam, sakin ol, halledeceğiz bir şekilde.' Hemen hızlı bir şekilde kızlık zarı dikimini yaptık, işlem bitti. Kız kalkarken hala ağlıyordu. Kız ertesi gün bana teşekkür mesajı attı"

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (41)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Allah belanızı versin bu nasıl haber bu nasıl birşey toplumu yapısının içine zıçmayın.

Yorum Beğen1646
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Kendini ve karşısındakini kandıran çok kız var böyle soluğu jinekologda alan. kızlık zarı diktirip karşısındakini kandırıyorda Allah’ı nasıl kandıracak onu merak ediyorum.

Yorum Beğen883
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

yalan haber gardaş dikkate bile alınmaz

yanıt116
yanıt16
Haber Yorumlarıdr_ersin:

Karşındaki kadını kandıran erkeklere ne diyeceksin.Üstelik daha önce ilişki yaşayıp yaşamadığı belli olmuyor.Allah diyorsun kandırmak diyorsun buna da bişey dersin artık.

yanıt23
yanıt55
Haber YorumlarıRIZGAR:

Bu haberlerle toplumu bozmaya dewam edin.

Yorum Beğen677
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaberler.com .:

Devamke

yanıt34
yanıt4
Haber YorumlarıVEFA:

Oğlum manyak mısınız nasıl olsa yırtılacak, daha önce ne badanalar atılmıştır o yapıya, perdesini de illa ben yırtacağım demenin ne alemi var!

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme333
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerman genç :

Namus ile alakalı bir durum sen devam et,,, Mesele zar değil boynuzlu vefa

yanıt135
yanıt11
Haber YorumlarıVatandaş:

aşağlık esfeli safilin her yerde, bi tane hayırlı yorumu yok

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıÜmit Yurtsever:

buda türbanlıdır kesin

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme161
yanıtYanıtla
Tüm 41 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
