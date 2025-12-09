Jinekolog anlattı! Düğün günü üzerinde gelinlikle gelip yalvardı: Bunu hemen yap

Bir jinekoloğun sosyal medyada paylaştığı olay, büyük yankı uyandırdı. Anlattıklarına göre kliniğe gelinliğiyle gelen genç kadın, titreyen elleri ve gözyaşlarıyla kapıdan içeri girerek yardım talep etti.

NİŞANLISINA GELEN MESAJ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Evlenecekleri günün sabahında damadın telefonuna bir mesaj gönderilmişti. Mesajda, "Bakire diye evleneceğin bu kız bakire değil, bu akşam göreceksin" ifadeleri yer alıyordu.

ACİL MÜDAHALE YAPILDI

Jinekolog, paniğe kapılan kadını sakinleştirdikten sonra acil müdahalede bulunduklarını anlatarak "İşlem tamamlandı ama kalkarken hala ağlıyordu" dedi. Ertesi gün gelinin kendisine teşekkür mesajı gönderdiğini belirten jinekolog, olayın yarattığı psikolojik baskının vahim boyutlarına dikkat çekti.

İşte jinekoloğun videoda anlattıkları;

"Meğer nişanlısı sabah bir mesaj almış. Mesajın içeriği aynen şu şekilde; 'Bakire diye evleneceğin bu kız bakire değil göreceksin.' Sonra çocuk da kıza demiş ki 'göreceğiz senin ne olduğunu bu akşam.'

Kız ağlıyor, elleri titriyor, 'beni öldürecekler' diyor. Dedim ki 'tamam, sakin ol, halledeceğiz bir şekilde.' Hemen hızlı bir şekilde kızlık zarı dikimini yaptık, işlem bitti. Kız kalkarken hala ağlıyordu. Kız ertesi gün bana teşekkür mesajı attı"