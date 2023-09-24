İzmit'te lösemi hastalığına yenik düşen doktor hayatını kaybetti

Koceli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki doktor Muammer Coşkun, lösemi teşhisi konulmuş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan genç doktorun cenazesi memleketi Erzurum'da defnedilmiştir.