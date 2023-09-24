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İzmit'te lösemi hastalığına yenik düşen doktor hayatını kaybetti

Sağlık Haberleri

Koceli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki doktor Muammer Coşkun, lösemi teşhisi konulmuş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan genç doktorun cenazesi memleketi Erzurum'da defnedilmiştir.

Koceli'nin İzmit ilçesinde lösemi hastalığına yenik düşen doktor hayatını kaybetti.

Gündoğdu Mahallesi Aliskent Sokak'ta yaşayan 38 yaşındaki doktor Muammer Coşkun'a lösemi teşhisi konulmuştu. Fenalaşan Coşkun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan genç doktorun cenazesi memleketi Erzurum'da toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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