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İzmirli Anne Adayı, Gebe Okulunda Öğrendikleriyle Normal Doğuma Karar Verdi

İzmirli Anne Adayı, Gebe Okulunda Öğrendikleriyle Normal Doğuma Karar Verdi
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İzmir'de normal doğum yapmayı teşvik eden gebe okulu eğitimi, bir anne adayının sezaryen planını değiştirerek ikinci bebeğini normal doğumla dünyaya getirmesine yardımcı oldu. Eğitmen Mehtap Er, normal doğumun sağlık açısından faydalarını anlattı.

İzmir'de ikinci bebeğini sezaryen ile getirmeyi planlayan anne adayı, gebe okulunda anne ve bebek sağlığı konusunda öğrendikleri sonucunda normal doğum yapmaya karar verdi.

Buca ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Fatoş Bakar, 10 yıl önce hamile kaldığında normal doğumla ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

Yeniden hamile kalan Bakar, ikinci çocuğunu sezaryen ile dünyaya getirmeyi kararlaştırdı. Bakar, kontrolleri için gittiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gebe okulu sorumlu ebesi Mehtap Er ile tanıştı. Er, anne adayına normal doğumun anne ve bebek için faydalarını anlattı, eğitim verdi. Bakar, eğitim sonucunda fikrini değiştirerek ikinci bebeğini normal doğumla dünyaya getirdi.

Fatoş Bakar, AA muhabirine, gebe okulunda aldığı eğitimle normal doğumun anne ve bebek için faydalarını öğrendiğini söyledi.

Bu nedenle kararını değiştrdiğini ifade eden Bakar, gebelere normal doğumu önerdi.

Mehtap Er de daha sağlıklı olduğu için gebelere normal doğumun önerildiğini kaydetti.

Gebelere doğum korkularını yenmeleri için eğitimler verildiğini belirten Er, normal doğum sonrası annenin hemen bebekle buluşabildiğini, emzirmenin erken başladığını, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirecek doğum kanalından geçerek dünyaya geldiğini anlattı.

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Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
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