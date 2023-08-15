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İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın Çıktı

Sağlık Haberleri

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın nedeniyle zemin kat tahliye edildi. Hastanenin zemin katında yer alan sendika odasındaki klimada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın sonucu oluşan duman nedeniyle tedbir amaçlı olarak zemin kat tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın nedeniyle zemin kat tahliye edildi.

Hastanenin zemin katında yer alan sendika odasındaki klimada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangın sonucu oluşan duman nedeniyle tedbir amaçlı olarak zemin kat tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Sağlık

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tepecik İzmir Sağlık Haberler

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