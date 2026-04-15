İzmir'de geliştirilen "steril aspirasyon mandalı" tescillendi

Ege Üniversitesi ve İzmir Bakırçay Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen steril aspirasyon mandalı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Cihaz, yoğun bakım ünitelerindeki işlemleri daha güvenli, pratik ve ekonomik hale getirmeyi hedefliyor.

İzmir'de akademisyenler ve hemşire tarafından geliştirilen "steril aspirasyon mandalı", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Çınar Yücel, İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Ergin ile uzman hemşire Melek Yorulmaz'ın araştırmacı olarak yer aldığı projede özellikle yoğun bakım ünitelerindeki aspirasyon işlemlerinin daha güvenli, pratik ve ekonomik hale getirilmesi hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yücel, aspirasyon sırasında steriliteyi korumanın büyük hassasiyet gerektirdiğini, bu sürecin sağlık personeli için zaman alıcı ve zahmetli olabildiğini ifade etti. Geliştirilen mandalın ergonomik tasarımıyla bu zorlukları ortadan kaldırdığını kaydeden Yücel, tek elle kontrol edilebilen cihazın, üzerinde bulunan özel kanallar ve sabitleyici silindir yapılar sayesinde farklı kalınlıktaki sondalara tam uyum sağladığını aktardı.

Prof. Dr. Yücel, uygulama kalitesini artırması beklenen patentli cihazın, ilerleyen süreçte seri üretime geçerek yaygınlaşmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde

Şok polis detayı ortaya çıktı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak

Türkiye'de kaç doktor var? Sayı verip hedefi söyledi
İstanbul 3 gün boyunca çöl tozunun etkisinde kalacak

Korkulan oldu, İstanbul'a geliyor! Bu hastalıkları olanlar aman dikkat