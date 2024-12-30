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İzmir'de Engelli ve Yaşlılar İçin Evde Sağlık Hizmeti Projesi Başlatıldı

İzmir'de Engelli ve Yaşlılar İçin Evde Sağlık Hizmeti Projesi Başlatıldı
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İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle, diş hekimi, diyetisyen, psikolog ve diğer sağlık uzmanlarından oluşan ekipler, engelli ve yaşlı bireylere evde sağlık hizmeti sunuyor. Aile hekimleri belirli günlerde ihtiyaç sahibi hastaları evlerinde ziyaret ederek gerekli tedavileri gerçekleştiriyor.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün başlattığı proje kapsamında diş hekimi, diyetisyen, psikolog, hemşire, ebe, sosyal hizmet uzmanı ve fizyoterapisten oluşan sağlık ekipleri, haftanın belli günlerinde engelli, yaşlı ve yakınlarına evde tedavi imkanı sunuyor.

Halk Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle aile hekimleri, evden çıkmakta zorlanan hastaları belirleyerek sağlıklı hayat merkezlerine bildiriyor.

Bu kapsamda diş doktoru, diyetisyen, psikolog, hemşire, ebe, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapistten oluşan ekip, hastalara uygulanacak sağlık hizmeti konusunda karar veriyor.

Aile hekimiyle hastanın evine giden ekip, yaşlı ve engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu tedaviyi evlerinde uyguluyor. Ekipler Hasta Takip Programı'na alınan hasta ve yakınlarını haftada bir ziyaret ediyor.

"Hastalarımız bu hizmetin ulaşmasından memnun"

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Ali Emre Çetinkol, AA muhabirine, kent genelindeki 11 sağlıklı hayat merkezinden 6'sının yaşlı ve engelli vatandaşlar ile yakınlarına evde sağlık hizmeti verdiğini söyledi.

Kent genelinde 1200 hasta ve hasta yakınının bu hizmetten yararlandığını belirten Çetinkol, şunları kaydetti:

"Özellikle tam ve yarı yatağa bağımlı engelli bireyler için, aile hekimlerinin ev ziyareti saatlerinde evlerine giderek onlara dişleriyle alakalı sıkıntıları varsa diş tedavisi, evdeki ilaçları, tıbbi cihazlarla ilgili sıkıntıları varsa doktorumuz, hemşerimiz değerlendirme yapıyor. Sosyal çalışmacıyla beraber evdeki tüm durum değerlendirilerek kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma vakıfları veya belediyelerle gerekli desteklerin yapılması sağlanıyor. Psikologlarımız hem bireyin kendisine hem onunla ilgilenen tükenmişlik yaşayan ailesine destek veriyor. Diyetisyenimiz ve sağlıklı beslenmesi yönünden nasıl yapacağı noktasında bilgi veriyor. Fizyoterapistlerimiz de evde yatak yaralarının oluşmaması için bu şekilde bir hizmet vermeye çalışıyoruz."

Çetinkol, hizmetin İzmir'e özel bir çalışma olduğunu, gelecek günlerde tüm sağlıklı hayat merkezlerinde hayata geçirmeyi planladıklarını anlattı.

Amaçlarının hastaların yüzünü güldürmek olduğunu belirten Çetinkol, "Hastalarımız bu hizmetin kendilerine ulaşmasından memnun." ifadesini kullandı.

Buca 1 No'lu Kozağaç Sağlıklı Yaşam Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Özge Aksoy da amaçlarının hastaların sıkıntılarını gidermek olduğunu ifade etti.

"Yunus Emre mutlu oldu"

Evde tedavi hizmeti alanlardan Leyla Yıldırım da 17 yaşındaki oğlu Yunus Emre Yıldırım'ın yüzde 70 engelli olduğunu söyledi.

Sağlık ekiplerinin bu hizmetinin memnuniyet verici olduğunu anlatan anne Yıldırım, "Yunus Emre mutlu oldu. Onunla ilgilenilmesi güzel bir şey. Psikoloğumuz görüştü, doktorlarımız muayene etti. Biz yalnız olmadığımızı hissettik. İlk defa böyle bir hizmet alıyoruz. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
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