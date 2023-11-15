İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi'nde Dünya Diyabet Günü etkinliği düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde hastalığa ilişkin bilgi verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle diyabet hastalığına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Medicana International İzmir Hastanesi'nden Uzman Dr. Hümeyra Bozoğlan tarafından verilen eğitime merkezin hekimi Dr. Ayşe Özge Güler de eşlik etti. Hekimler, huzurevi sakinlerine diyabet hastalığından korunmak için yapılması gerekenleri, hastalığın yol açtığı sorunları ve diyabet ile yaşarken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Eğitimin ardından katılanlara şeker ölçümü de yapıldı.

DÜNYA DİYABET GÜNÜ

1921 yılında insülini bularak milyonlarca diyabet hastasının tedavi olmasını mümkün kılan Kanadalı hekim Frederick Banting'in doğum günü olan 14 Kasım, Uluslararası Diyabet Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor.