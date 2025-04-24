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İstanbul'daki Depremde Yaralananların Durumu: 221 Taburcu, 15 Tedavi Ediliyor

İstanbul'daki Depremde Yaralananların Durumu: 221 Taburcu, 15 Tedavi Ediliyor
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından düşme, atlama veya panik nedeniyle yaralanan 221 kişinin tedavisinin tamamlandığını, 15 yaralının ise hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı. Toplamda 236 yaralanma gerçekleştiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından düşme, atlama veya panik nedeniyle yaralanan 221 kişinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini, 15 yaralının tedavilerinin ise hastanelerde devam ettiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle birincil yaralanma olmadığını anımsattı.

Deprem esnasında düşme, atlama veya panik nedeniyle ikincil yaralanmaların meydana geldiğini aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ilk değerlendirmelere göre, ikincil hadiseler sonucu; İstanbul'da 173, Tekirdağ'da 24, Sakarya'da 24, Bursa'da 13, Yalova'da 2 olmak üzere 236 vatandaşımız yaralanmıştır. Şu ana kadar 221 yaralımız tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Durumları iyi olan 15 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Olayın ilk anından itibaren gerek sahada gerek sağlık tesislerimizde görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Sağlık
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