İstanbul'da skandal olay! Özel hastanede kaçak ameliyat yapan 3 kişi yakalandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kan donduran bir olay gün yüzüne çıktı. Özel bir hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyat yapan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Skandal olaya ilişkin hastanede ameliyat olan 2 şahsın da şikayetçi oldukları öğrenildi.