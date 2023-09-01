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İstanbul'da skandal olay! Özel hastanede kaçak ameliyat yapan 3 kişi yakalandı

Sağlık Haberleri

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kan donduran bir olay gün yüzüne çıktı. Özel bir hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyat yapan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Skandal olaya ilişkin hastanede ameliyat olan 2 şahsın da şikayetçi oldukları öğrenildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde özel bir hastanede çalışan doktorun bilgilerini kullanarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyat yapan 3 kişi yakalandı.

Sultangazi'de özel bir hastanede çalışan doktor G.D.'nin (53) bilgileri kullanılarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyat yapılması olayına ilişkin polis ekipleri çalıma başlattı. İnceleme neticesinde bahsi geçen ameliyatları D.N.(40) isimli şahsın gerçekleştirdiği, ayrıca ameliyat olan 2 şahsın da şikayetçi oldukları öğrenildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda D.N. ile ameliyatları birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen M.K.(32) ve K.İ.(63) yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Haklarında özel belgede sahtecilik suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan K.İ. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken M.K. ve D.N. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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