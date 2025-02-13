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Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu

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İstanbul'da kalp krizi geçiren bir hastaya acil müdahale esnasında muhasebecinin stent pazarlığı yaptığı özel hastaneyle ilgili Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık hastanenin ilgili biriminin faaliyetlerini durdurdu.

İstanbul'da bir özel hastanede skandal bir olay yaşandı. Göğüs ağrısıyla hastaneye giden B.T. anijyo için ameliyathaneye alındı. Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi. Muhasebeci, acil müdahale yapılan hastayla pazarlık yapmaya başladı.

"EN DÜŞÜK YAPABİLECEĞİM 10'A VAR"

Muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuldu. İnfial yaratan görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı.

HASTANENİN İLGİLİ BİRİMİNİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu hastanenin ilgili biriminin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

Öte yandan bakanlık konuya ilişkin ilk yaptığı açıklamada şunları söylemişti: " İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşımıza anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntüler hepimizi üzmüştür. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir."

Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıHüseyin Korkmaz:

tüm özel hastaneler para tuzağı tüm özel hastaneler kapatılması lazım sosyal ülkelerde özel hastane özel okullar olmaz

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Haber Yorumlarıerhan yıldırım:

özel okul özel hastane Nalet olsun bu sisteme

Yorum Beğen67
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Haber Yorumlarıbh8pfjjmt9:

hiçte öyle birsey yapmazlardı önce saglık sonra paraydı nasıl oldu anlamadım.

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

para sagligda geçti. önce para olmuş

Yorum Beğen48
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Haber YorumlarıHaksızsam Söyle:

Yeni Türkiye. Düştüğümüz hale bak

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Haber YorumlarıEgid Kılıç:

Vatandaşı bir pazar malı olarak gören zihniyetin tezahürüdür. Şedit bir şekilde kınanmalı ve en ağır ceza verilmelidir.

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Haber YorumlarıY.Aydin Koctas:

yıllardır birçok kişinin bildiği ama dile gelmeyen gerçekler....

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Haber YorumlarıMurat Sari:

arkadaş buraya ruhsatı veren kimm

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Haber YorumlarıSefa Altun:

BUNLAR VE BUNUN GİBİLER ,DEVLETİN DENETİM MEKANİZMASİNİN CALİSMAMASİNDAN GUC ALIYORLAR....

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Haber YorumlarıNami DAĞTAŞ:

Tüm faaliyetler durdurulmuş.süresizmi acaba

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