Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Rüşvet İddialarıyla İlgili Gözaltına Alınan Doktorlar Adliyeye Sevk Edildi

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet aldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, doktor G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü, etik dışı uygulamalara karşı müsamaha göstermeyeceklerini açıkladı.

ÜSKÜDAR Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet aldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan doktor G.Ö. ve C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettiği tespit edilen doktor G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner sanal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Üsküdar'da bir kamu hastanesinde görevli iki hekim hakkında adli işlem başlatılmıştır. Söz konusu süreç, Müdürlüğümüzce 14.11.2024 tarihli SABİM başvurusu sonrası başlatılmış olup idari inceleme yapılarak ivedilikle takip edilmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Emniyet ve adli makamlarımızın da teknik takibiyle soruşturma süreci devam ettirilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık hizmetlerinde etik dışı hiçbir uygulamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Vatandaşlarımızın güvenini zedeleyen münferit 'çürük elmaların' tüm sağlık camiasını temsil etmesine asla izin vermeyiz. Tespit edilen her usulsüzlükle kararlılıkla mücadele edip gerekli işlemleri yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
