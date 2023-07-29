İstanbul'da Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde Sertifika Töreni

İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 32 kursiyere sertifika verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, törende engellilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkaracak politikalar ürettiklerini belirtti.

İstanbul'da Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 32 kursiyere sertifika verildi.

Sarıyer'de bulunan İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde 5 ay süren temel eğitim, masaj eğitimi ve çağrı merkezi operatörlüğü eğitimlerini tamamlayan görme engelli kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, törende, 2005'te engellilerle ilgili çıkan yasayla hak temelli bir anlayışa geçildiğini belirtti.

Engellilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkaracak politikalar üretmeye başladıklarını kaydeden Madak, "Bütün politikalarımızı engelli bireylerimizin potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilecekleri biçimde şekillendiriyoruz." dedi.

Madak, engellilerin daha önce evlerde, köşelerde bırakıldığını ifade ederek, bugün iş hayatında "ben de varım" diyen engellilerin bulunduğunu dile getirdi.

"Üniversiteye gitmek ve orada bağımsız hareket edebilmek istiyorum"

Engelli özel bireylerin spor çalıştayına katıldığını anımsatan Madak, "Orada da fırsat verildikçe insanların neleri başarabileceğini gördük. Olimpiyatlarda, özellikle özel sporcularımızın görme, işitme, bedensel ve zihinsel dört kategoride neleri başardıklarını, 16 madalyayla Türkiye'nin bayrağını göndere çektiklerini gördük. Biz bu potansiyelin farkındayız. Amacımız gerçekten sizlerin hayatlarını bir artı ileriye götürmek." diye konuştu.

Bağımsız hareket edebilmek için merkezde verilen temel eğitime katıldığını anlatan kursiyer Feride Bozgöz de "Üniversiteye gitmek ve orada bağımsız hareket edebilmek istiyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Madak ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Altı Nokta Körler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Birsen Şapçı kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Törende, engellilerden oluşan grup şarkı söyledi.