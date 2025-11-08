İstanbul'da ekmek fırınında mide bulandıran görüntüler

İstanbul Başakşehir'de bir fırında yapılan denetimlerde mide bulandıran görüntüler kaydedildi.

EKMEK UNUNDAN SİGARA KÜLÜ ÇIKTI

Zabıta ekiplerinin incelemesi sonucu, ekmek imalathanesinin hemen yanında tuvalet bulunduğu ve en vahimi, ekmek yapımında kullanılan undan sigara küllerinin çıktığı görüldü. Bu durum, işletmenin temel hijyen ve sağlık kurallarını hiçe saydığını gözler önüne serdi.

FIRIN MÜHÜRLENDİ

Sağlık standartlarına aykırı bu durum üzerine harekete geçen yetkililer, ilgili fırını derhal mühürleyerek faaliyetlerini durdurdu. Halk sağlığını tehlikeye atan bu tür uygulamalara karşı denetimlerin devam edeceği ve ihmali olan işletmelere gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi.