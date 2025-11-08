Haberler

İstanbul'da ekmek fırınında mide bulandıran görüntüler

İstanbul'da ekmek fırınında mide bulandıran görüntüler
Güncelleme:
İstanbul Başakşehir'de zabıta ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği fırında mide bulandıran görüntüler kaydedildi. Tuvaletin hemen imalathanenin bitişiğinde olduğu görülürken, ekmek yapımında kullanılan unun içinden de sigara külleri çıktı. Hijyen kurallarına uymayan işletme, mühürlenerek kapatıldı.

  • İstanbul Başakşehir'de bir fırında ekmek yapımında kullanılan undan sigara külleri çıktı.
  • Fırının hemen yanında tuvalet bulunduğu tespit edildi.
  • Fırın yetkililer tarafından mühürlenerek faaliyetleri durduruldu.

İstanbul Başakşehir'de bir fırında yapılan denetimlerde mide bulandıran görüntüler kaydedildi.

EKMEK UNUNDAN SİGARA KÜLÜ ÇIKTI

Zabıta ekiplerinin incelemesi sonucu, ekmek imalathanesinin hemen yanında tuvalet bulunduğu ve en vahimi, ekmek yapımında kullanılan undan sigara küllerinin çıktığı görüldü. Bu durum, işletmenin temel hijyen ve sağlık kurallarını hiçe saydığını gözler önüne serdi.

FIRIN MÜHÜRLENDİ

Sağlık standartlarına aykırı bu durum üzerine harekete geçen yetkililer, ilgili fırını derhal mühürleyerek faaliyetlerini durdurdu. Halk sağlığını tehlikeye atan bu tür uygulamalara karşı denetimlerin devam edeceği ve ihmali olan işletmelere gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSadık:

Chp belediyeciligi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

toz kırmızı bibere tuğla tozu koyan kimdi? hititliler. urartular una talaş eklemiş....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail Yasin:

oraya ruhsat izni verirken tuvalet yeri kontrol edilmedi mi...? şimdi mi farkedildi.. sağlık ve hijyen açısından rapor veren kişiler de sorgulamaya tabi tutulmalıdır..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
