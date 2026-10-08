İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü soykırımda 1700'den fazla sağlık çalışanı öldürüldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 3. yılını geride bırakırken, onlarca hastanenin kapanması, 1700'den fazla sağlık çalışanının öldürülmesi ve yüzlercesinin alıkonulması nedeniyle bölgedeki sağlık sistemi tamamen çöktü.

İsrail ordusunun hastaneleri, sağlık merkezlerini ve ilaç depolarını doğrudan hedef alması sağlık krizini daha da derinleştiriyor.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, süreç boyunca 197 ambulans vuruldu; 38 hastane ile 96 sağlık merkezi bombalanarak veya yıkılarak hizmet dışı bırakıldı. Son olarak Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinin hayati önem taşıyan iki ilaç deposu imha edildi.

Sağlık altyapısının yanı sıra doğrudan sağlık personelini de hedef alan İsrail ordusu, Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre aralarında doktor, hemşire, eczacı ve acil tıp teknisyenlerinin de bulunduğu 1700'den fazla sağlık çalışanını öldürdü, 362 personeli ise alıkoydu.

Hala 83 sağlık çalışanının İsrail cezaevlerinde tutulduğu belirtilirken; Filistin İstatistik Merkezi verileri ve insan hakları raporları, alıkonulan personelin işkenceye ve tıbbi ihmale maruz kaldığını, 3 doktorun ise cezaevlerinde hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.

Saldırılarda 1700'den fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının sayısı 1701'e ulaştı. Bu sayıya, İsrail askerlerinin 2026 yılbaşından bu yana katlettiği en az 5 sağlık görevlisi dahil edilmedi.

AA ekibinin derlediği bilgilere göre 2026 yılının ocak ayında hemşire Hatim Ebu Salih, nisan ayında acil tıp teknisyeni İbrahim Ebu Sakr, mayıs ayında doktor Cemal Ebu Avn ile haziran ayında hemşire Muhammed el-Habil ve acil tıp teknisyeni Meysere Salah el-Havaca İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetti.

Filistin İstatistik Merkezi ise saldırıların başından bu yana 3 doktorun İsrail cezaevlerinde yaşamını yitirdiğini aktardı.

Filistinli kurumlar ve insan hakları örgütleri, Gazze'den alıkonulan sağlık personelinin ağır işkence gördüğünü, tıbbi ihmale uğradığını ve kötü gözaltı koşullarında tutulduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ve alıkoyma merkezlerinde, Gazze'deki sağlık altyapısı için kritik öneme sahip çok sayıda uzman doktor yaşamını yitirdi.

O isimler ise şu şekilde:

Adnan el-Burş: Şifa Tıp Kompleksi Ortopedi Cerrahi Birim Başkanı. Aralık 2023'te Gazze'nin kuzeyindeki Avde Hastanesinde görev yaptığı sırada İsrail askerlerince alıkonuldu. Filistin Esirler Cemiyeti, Burş'un Mayıs 2024'te İsrail hapishanesinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Muhammed Nemr Kazat: Çocuk Cerrahisi ve Genel Cerrahi Uzmanı. Şifa Tıp Kompleksi Çocuk Cerrahisi Bölümünün kurucularından olan ve daha önce bu bölümün başkanlığını yürüten Kazat, 12 Mayıs 2024'te Deyr el-Belah kentinde diş hekimi olan oğlu Yusuf ile İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

İyad er-Rantisi: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesine düzenlediği baskın sırasında alıkonulduktan bir hafta sonra 17 Kasım 2023'te gözaltı merkezinde yaşamını yitirdi.

Ömer Fervane: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. İslam Üniversitesinde Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Fervane, 15 Ekim 2023'te Gazze kenti yakınlarındaki Tel el-Hava Mahallesi'nde bulunan evine İsrail'in düzenlediği hava saldırısında eşi, çocukları ve torunlarıyla hayatını kaybetti.

Rafet Lebbed: Şifa Tıp Kompleksi Dahiliye Bölüm Başkanı. Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi Müdürlüğü yapmış olan ve Endonezya Hastanesinde doktor eğitimlerini denetleyen Lebbed, 18 Kasım 2023'te İsrail'in hava saldırısında öldürüldü.

Hamdi en-Neccar: Han Yunus kentindeki Nasır Tıp Kompleksinde görevli doktor. Evine düzenlenen ve 9 çocuğunun ölümüne yol açan İsrail bombardımanında ağır yaralanan Neccar, 1 Haziran 2025'te yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırı sırasında Nasır Tıp Kompleksinde görevde olan doktor eşi Ala en-Neccar ise saldırıdan kurtuldu.

Mervan es-Sultan: Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi Genel Müdürü ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı. 2 Temmuz 2025'te Gazze kentinin batısında sığındığı dairenin İsrail ordusu tarafından bombalanması sonucu ailesinden 8 kişiyle hayatını kaybetti.

Alıkonulan sağlık çalışanları

İsrail ordusunun alıkoyduğu sağlık çalışanları arasında Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye öne çıkıyor. Ebu Safiyye, hastanenin büyük bölümünün yıkılarak hizmet dışı bırakılmasının ardından 27 Aralık 2024'te İsrail askerlerince silah zoruyla dışarı çıkarılarak alıkonuldu.

Ebu Safiyye, 24 Kasım 2024'te hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda yaralanmasına rağmen görevine devam etmiş; bundan kısa süre önce 26 Ekim 2024'te ise İsrail ordusunun hastane baskınında oğlunu kaybetmişti.

İsrail makamları Şubat 2025'te Ebu Safiyye'yi "yasa dışı savaşçı" statüsüne alırken, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) raporları Ebu Safiyye'nin işkence ve tıbbi ihmale maruz kaldığını aktardı.

Ebu Safiyye, 3 Haziran 2026'da hücre hapsine nakledildi ve İsrail Yüksek Mahkemesi 16 Haziran'da tahliye talebini reddetti.

Alıkonulanlar arasında Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü ve Saha Hastaneleri Sorumlusu Mervan el-Hams da yer alıyor. Hams, 21 Temmuz 2025'te Refah kentinde insani görev yaparken İsrail askerlerince alıkonuldu.

Bu sırada ayağından yaralanan ve aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Sözcülüğü görevini yürüten Hams'ın nerede tutulduğu bilinmiyor. Euro-Med, 5 Temmuz 2026'da Hams'ın ağır işkenceler nedeniyle kalbinin kısa süreli durduğunu ve hayatının doğrudan tehlikede olduğunu duyurdu.

Hak ihlalleri devam ederken ve insani kriz derinleşirken Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 250'ye, yaralı sayısının ise 175 bin 278'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: AA