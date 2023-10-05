Isparta'da Suriyeli tarım işçileri gazdan etkilendi

Isparta'nın Gelendost ilçesinde kaldıkları çadırda ateş yaktıkları tenekeden sızan gazdan etkilenen 6 Suriyeli tarım işçisi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikeleri devam ediyor.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, kaldıkları çadırda ateş yaktıkları tenekeden sızan gazdan etkilenen Suriyeli 6 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı.

Hacılar köyünde mevsimlik tarım işçilerinin, çadırda ateş yaktıkları tenekeden sızan gazdan zehirlendikleri ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen Suriye uyruklu işçiler M.I, F.C.M, O.I, S.I, S.I. ve C.I. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine ile Isparta Araştırma ve Uygulaması Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.