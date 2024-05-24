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Isparta'da Lazerli Ameliyatla 300 Gram Prostat Çıkarıldı

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Dereli, prostat rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır sorun yaşadığı idrar yapamama şikayetiyle hastaneye başvurdu. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Dereli'ye 'Hulium Fiber Lazer Enüklasyon Prostat (THUFLEP)' yönteminin uygulanması kararlaşırdı. Ameliyata alınan Dereli'den 300 gram prostatı, yaklaşık 2 saat süren cerrahi operasyonun ardından çıkarıldı.

Isparta'da 3 yıldır idrar yapamama sorunu yaşayan bir kişiden"lazerli ameliyat" yöntemiyle 300 gram prostat çıkarıldı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Dereli, prostat rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır sorun yaşadığı idrar yapamama şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Dereli'ye "Hulium Fiber Lazer Enüklasyon Prostat (THUFLEP)" yönteminin uygulanması kararlaşırdı.

Ameliyata alınan Dereli'den 300 gram prostatı, yaklaşık 2 saat süren cerrahi operasyonun ardından çıkarıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Taylan Oksay, gazetecilere, ender büyüklükte görülen bir prostatın kapalı yöntem tedavisiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eskiden yapılan ameliyatları açık yöntemle yaptıkları için tedavi sürecinin uzadığını ve ağır geçtiğini belirten Oksay, "Hastamızın 300 grama yakın büyük bir prostatı vardı. Kapalı yöntemle dün ameliyat ettik. Bugün de sağlığı yerinde yürüyüşünü yapabiliyor. Hedilikasyon dediğimiz son dönemlerde yapılan bir yöntemi uyguluyoruz." dedi.

Önceki yıllarda 80 gram üstü ameliyatların açık yapıldığına dikkati çeken Oksay, bu ameliyatlar sonrasında hastalarda bazı sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

Kapalı yöntemle açık yapılan ameliyatlardaki işlemlerin aynısını yapıla bildiğini belirten Oksay, "Prostatı rahatça temizleyebiliyoruz. En geç iki gün içinde sondasız bir şekilde evine yollayabiliyoruz." diye konuştu.

Hasta Mehmet Dereli ise sigara içmediği için kendini sağlıklı zannettiğini belirterek, "Sık sık idrara çıkıyordum ya da hiç çıkmıyordum. Hocam sayesinde kurtuldum. Artık çok neşeliyim bana güler yüzümü kazandırdılar." dedi.

Kaynak: AA / Sağlık

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