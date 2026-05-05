İspanya, hantavirüsün tespit edildiği yolcu gemisinin Kanarya Adaları'na demirlemesine izin verecek

İspanya'nın, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve yolcular arasında hantavirüs vakasından 3 kişinin hayatını kaybettiği lüks yolcu gemisi MV Hondius'un Kanarya Adaları'na demirlemesine izin vereceği bildirildi.

İspanya'da Kanarya Adaları Valisi Anselmo Pestana, basına yaptığı açıklamada, 3'ünün yaşamını yitirdiği 7 hantavirüs vakasının tespit edildiği, 170 yolcu ve 70 mürettebatın bulunduğu Hollanda bayraklı yolcu gemisinin, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyesiyle Kanarya Adaları'na gelmesine müsaade edeceklerini duyurdu.

Pestana, gemide İspanyol yolcuların da bulunduğunu, yardım edilmesinin "insani zorunluluk" olduğunu belirterek, Kanarya Adaları'ndaki sağlık sisteminin ve hastanelerin böyle bir duruma karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Pestana, "Sakin kalalım ve sağlık sistemimize güvenelim. Her şey Dünya Sağlık Örgütünün rehberliğinde yapılacak." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, bugün yaptığı açıklamada, "Gemiyi teslim alacak olan İspanyol yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Yetkililer, kapsamlı soruşturma, tam bir epidemiyolojik inceleme, geminin tamamen dezenfekte edilmesi ve elbette gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını bildirdiler." demişti.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.