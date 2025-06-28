İşitme Kayıpları Uzmanı Emel Çetin: Kulakta çınlamayı en çok kafein tetikliyor

İşitme Kayıpları Uzmanı Emel Çetin: Kulakta çınlamayı en çok kafein tetikliyor
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İşitme Kayıpları Uzmanı Emel Çetin, Moderatör Nurten Sırma'nın konuğu olduğu yayında işitmenin önemi, kulak sağlığı ve çınlamaya dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Çetin, "İşitme beynin dünyaya açılan kapısıdır" diyerek işitme kaybının nörolojik risklerine dikkat çekti.

Haberler.com ekranlarında yayınlanan programda İşitme Kayıpları Uzmanı Emel Çetin, işitme sağlığına dair kritik bilgiler paylaştı. Çetin, işitme kaybının yalnızca kulakla sınırlı kalmadığını, beyinde kayıt eksikliğine bağlı olarak nörolojik rahatsızlık riskini artırdığını belirtti. Özellikle ailesinde işitme kaybı öyküsü olan bireylere erken teşhis için düzenli test çağrısı yaptı.

İŞİTME BEYİNDE İZ BIRAKIR, BU İZLERİN KAYBINA DİKKAT

Emel Çetin, işitmenin beyinde bıraktığı izlerin önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Duymanın beyinde bıraktığı izler ve oraya olan kayıt çok önemli. Beyinde kayıt olmadığında nörolojik rahatsızlıkların kapısı açılıyor." Bu nedenle işitme testlerinin erken dönemde yapılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

KULAK SAĞLIĞI İÇİN TANSİYON, DİYABET VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERE DİKKAT

Ailede işitme kaybı hikayesi olan kişilerin yılda bir kez test yaptırması gerektiğini hatırlatan Çetin, "Yaşam ve çalışma şartlarınızda gürültü ve hava kirliliği varsa, tansiyon ve şeker gibi rahatsızlıklar mevcutsa kulak testi için geç kalmamak önemli." dedi. Tansiyon ve diyabet hastalarının çoğunda çınlama, uğultu veya ses ayrımı problemi yaşandığını da ekledi.

İşitme Kayıpları Uzmanı Emel Çetin: Kulakta çınlamayı en çok kafein tetikliyor

KULAK ÇINLAMASI 48 SAATİ GEÇERSE RİSK BÜYÜK

Çetin, çınlamanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Kulaktaki bir çınlama 2 saati geçiyorsa önemlidir. Kulak çınlamaları 48 saati bulduğunda ve herhangi bir tedavi yapılmadığında, ömür boyu işitme kaybına yol açabilir." Çetin ayrıca çınlamayı en çok tetikleyen maddelerden birinin kafein olduğunu hatırlattı.

KULAK SAĞLIĞINDA BESLENME VE KİŞİYE ÖZEL CİHAZ ŞART

Kulağın beslenmesinin önemine dikkat çeken Çetin, "Omega olmazsa olmaz. Folik asit, B12 ve magnezyum kulak için çok önemli" dedi. İşitme cihazlarının da mutlaka kişiye özel tasarlanması gerektiğini vurguladı.

Haberler.com / Şevval Çelik - Sağlık
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