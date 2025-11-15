Haberler

İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Sosyal medyada yayılan bir videoda vatandaşın incelediği midyenin içinden çıkan maddeler tepki çekti. Görüntüler "Bize ne yediriyorlar?" yorumlarıyla büyük tartışma yarattı.

  • Bir vatandaşın satın aldığı midyenin içinden çıkan maddeler sosyal medyada tepki çekti ve yüz binlerce izlenmeye ulaştı.
  • Uzmanlar sokakta satılan midyelerde hijyen ve denetim konularına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Son günlerde sıkça tartışılan midye tüketimiyle ilgili yeni bir video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan görüntülerde bir vatandaş, satın aldığı midyeyi detaylı şekilde inceliyor. Çekim boyunca midyenin iç yapısını adım adım gösteren kişi, sonunda karşılaştığı manzara ile şaşkına döndü.

"BİZE NE YEDİRİYORLAR?"

Midyenin içinden çıkan maddeler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, video kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaştı. Paylaşımların altında "Bize ne yediriyorlar?", "Bu nasıl hijyen?", "Midyeye bir daha bakışımız değişti" gibi yorumlar dikkat çekti.

UZMANLAR UYARIYOR

Midye tüketimiyle ilgili tartışmalar sürerken, uzmanlar özellikle sokakta satılan ürünlerde hijyen ve denetim konularına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Haber YorumlarıOnur Yener:

Midye denilen şey vücuda karşı zararlı olan en ağır metalleri barındırıyor, yemeyin yedirmeyin...

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

ya en naşta diom devlet neden midye yi kokoreç i kumpir i yasaklamıypr ya buna gücü mü yok seyyar satıclar dışarda yemek satma yasaklnskn yeter kaç can daha gidcek

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Sağlılık midye yetişen deniz mi kaldı , hele ki Marmara. Lüfer yok , Palamut yok , midye ve çupra , levrek, somon üretilen çiftlikler dışında balık kalmadı. Hamsi ve sardalyadan başka balık yok tezgahlarda. Sinarit, Kırlangıç vs mi , o da ne

