İnönü Üniversitesi Tıp Merkezinde El Cerrahisinde Başarı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 25 yıldan bu yana elden omuza kadar her türlü yaralanma, kopma, doku hasarı gibi vakalarda gösterdiği başarıyla bölgenin merkezi oldu.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadir Ertem, AA muhabirine, el, kol kopmaları da dahil olmak üzere, sinir ve damar tamirleri, eklemlerin artroskopik girişimleri, kırık ve çıkıklar, doğumsal el hastalıkları ve benzeri sinir sıkışmaları ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Günlük yaşamda en çok kullanılan organların başında elin geldiğini belirten Ertem, "Eliyle hayatını kazanan insanlar var. Cerrahlar, müzisyenler gibi. Eli yaralandığında eski halini almadığında işini de kaybediyor. Bizim amacımız yaralanmalarda gerekli tedavileri yaparak, hastaların eski işlerine dönmelerini sağlamak. Deneyimli el cerrahları maksimuma yakın bunu sağlayabiliyor." dedi.

Merkezde 25 yıldan bu yana el ve kol cerrahisi ameliyatları gerçekleştirdiklerini dile getiren Ertem, geçen yıl bin 758 bu yıl ise bin 196 olmak üzere yaklaşık 3 bin vakaya müdahale ettiklerini belirtti.

Yaptıkları başarılı operasyonlar nedeniyle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden kendilerine hasta sevki yapıldığını ifade eden Ertem, şöyle konuştu:

"El cerrahı sayısı istenen seviyede değil. Doğu illerinde bu hizmeti almak daha da zorlaşmakta, çünkü cerrah sayısı az. Biz bölgeye hizmet vermekteyiz, altyapımız buna göre gelişti. Hastalarımızın yüzde 50'si il dışından geliyor. Çevre şehirlerden ortopedistler, plastik cerrahlar bize hasta yönlendiriyor. İstanbul, Ankara ve Antalya gibi illerden de zaman zaman hastalarımız oluyor. Acil hastalar direkt bize sevk ediliyor. El cerrahisi ile ilgili sorunları çözmek için çaba göstermekteyiz. Buradan gelen hastaların sağlıklarına kavuşması için cerrahi müdahaleler yapıyoruz."

Bazı ameliyatlar 10 saat sürebiliyor

Parmak, el, kol kopma vakalarını acil olarak ameliyata aldıklarını, kopan bir parmağın ameliyatla dikilmesinin yaklaşık 2 saat sürdüğünü aktaran Ertem, kol ve bacak düzeyindeki kopmalara yaptıkları müdahalenin ise 8-10 saat arasında olduğunu söyledi.

Kliniklerinde yüzde 100 doluluk oranıyla çalıştıklarını, özellikle yaz aylarında vaka sayısının daha da arttığını dile getiren Ertem, "Acil hastalar dışında elden omuza kadar her türlü sinir sıkışmaları ile kas ve tendon yaralanmalarının tedavilerini sağlıyoruz. Kameralarla eklemlere girerek, küçük eklemlerde tedavi işlemleri yapıyoruz. El, bilek ve parmakların eklemlerine girilerek artroskopi dediğimiz kapalı cerrahi yöntemiyle tedavi yapıyoruz. Ameliyathane ve servis imkanlarımız genişletildiğinde daha fazla hastaya hizmet verme fırsatımız olacak." diye konuştu.