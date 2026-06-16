Dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli Malatya'da gerçekleştirildi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, organ nakli alanında dünya tıp tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Aynı anda gerçekleştirilen 16 ameliyatla dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli başarıyla tamamlandı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde gerçekleştirilen operasyonda, Karaciğer nakli bekleyen ve uygun bağışçısı bulunmayan hastalar için umut olan çapraz nakil sistemiyle, aynı anda gerçekleştirilen 16 ameliyat sonucunda dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli başarıyla tamamlandı. Farklı ailelerden gelen 8 verici ile 8 alıcının yer aldığı organizasyonda aynı anda 16 ameliyat gerçekleştirildi. Yaklaşık 22 saat süren operasyonun ardından tüm hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, operasyonun detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde, 2021 yılından itibaren çapraz karaciğer nakillerinin yapıldığını daha önce ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı ve yedili çapraz nakilleri de başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Yılmaz, çapraz karaciğer nakli modelinin gelişimine ilişkin ise, "Boston'da bulunan iki Türk akademisyenle birlikte başlattığımız bir çapraz karaciğer nakli modeli oluşturduk. O zamandan bu yana çoklu çapraz karaciğer nakillerini uyguluyor ve bu alanda dünyaya yön veren bir merkez olmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sistemin işleyişine de değinen Yılmaz, "Çapraz karaciğer nakli, uyumsuz canlı donörü olan hastaların oluşturulan havuza dahil edilerek uygun eşleştirme ile karaciğer nakline ulaşmasını sağlayan bir sistemdir. Bu süreç bazen zaman alabiliyor ve hastaların havuzda bekleme süresi uzayabiliyor" dedi Sekizli çapraz naklin neden gerçekleştirildiğini de anlatan Yılmaz, "Son dönemde havuzda bekleyen bazı hastalarımızdan ikisinin durumu oldukça kritikti, bir hastamız karaciğer koması sürecine girmek üzereydi. Uygun eşleşmenin sadece sekizli modelde mümkün olması nedeniyle bu operasyonu gerçekleştirmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı

Operasyon süresine ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Ameliyatın ana kısmı yaklaşık 16 saat sürdü. Son işlemlerle birlikte toplam süreç 22 saate ulaştı. Zor ve yorucu bir operasyondu ama tüm hastalarımızın durumunun iyi olması bizi sevindirdi" dedi.

Çapraz nakil sisteminin uluslararası hasta trafiği oluşturduğunu da belirten Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra Kırım, Bulgaristan, Suudi Arabistan ve Yemen gibi birçok ülkeden uyumsuz donörü olan hastalar merkeze başvurmaktadır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı