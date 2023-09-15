İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'yi konuk etti
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'yi konuk etti. Bilge, İnönü ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin ardından Başkan Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulunan Bilge'ye teşekkürlerini iletti.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'yi konuk etti.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İnönü ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin ardından Bilge, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu. Belediye binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'ye teşekkürlerini iletti.
Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ESKİŞEHİR