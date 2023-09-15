İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'yi konuk etti

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'yi konuk etti. Bilge, İnönü ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin ardından Başkan Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulunan Bilge'ye teşekkürlerini iletti.