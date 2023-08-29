İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez Hastaneye Kaldırıldı

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, bir rahatsızlık sonucu Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Kepez, ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, bir anda rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kepez'in kalp krizi geçirdiği ve kapalı damarlara stent katıldığı öğrenildi. Kepez'in yapılan ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığı bildirildi. - BİLECİK