İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu, akciğer kanserinin detaylı gelişimini izledi

İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu, 9 yıl boyunca 800'den fazla akciğer kanseri olan hastayı takip ederek kanserin detaylı gelişimini izledi. Bilim insanları, bazı 'seçilmiş kanserli hücrelerin' kanserin tekrarında veya yayılmasında etkili olduğunu tespit etti.

İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu, 9 yıl boyunca 800'den fazla akciğer kanseri olan hastayı takip ederek kanserin detaylı gelişimini izledi. Bilim insanları, bazı 'seçilmiş kanserli hücrelerin' kanserin tekrarında veya yayılmasında etkili olduğunu tespit etti.

Kanser Araştırmaları Kurumu, 9 yıl boyunca akciğer kanseri olan 800'den fazla hastayı takip ederek kanserli tümörler konusunda elde ettikleri bulguları 7 ayrı bilimsel çalışma olarak dün yayınladı. TRACERx adı verilen bilimsel çalışmada, 2014 yılından itibaren kanser teşhisi konulan hastalar hastalığın başından itibaren takibe alındı. Elde edilen bulgulara göre kanserin yayılmasında ve geri dönmesinde önemli tespitler yapıldı.