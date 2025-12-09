Haberler

İngiltere'de 'Maymun Çiçeği' Virüsünün Yeni Bir Varyantı Tespit Edildi

İngiltere'de 'Maymun Çiçeği' Virüsünün Yeni Bir Varyantı Tespit Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, Asya'dan dönen bir kişide yeni bir mpox virüsü varyantı keşfetti. Yeni varyant, genetik özellikleri açısından iki farklı Clade'ın kombinasyonunu içeriyor ve virüsün evrimleşme potansiyeline dikkat çekiliyor.

İNGİLTERE'de 'maymun çiçeği' olarak bilinen mpox virüsünün yeni bir varyantının tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede yakın zamanda Asya'ya seyahat etmiş bir kişide yeni bir rekombinant mpox virüsü tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, tespit edilen yeni mpox varyantının gen diziliminde, Clade Ib ve Clade IIb türlerine ait genetik özelliklerin bir arada bulunduğu belirtildi.

Her iki Clade'ın da dolaşımda olduğu göz önüne alındığında bunun beklenen bir durum olduğu aktarılan açıklamada, mpox virüsünün evrimleşme potansiyelinin devam ettiği ve genomik izlemenin önemi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UKHSA Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Bölüm Başkanı Dr. Katy Sinka, "Genomik testlerimiz sayesinde bu yeni mpox türünü tespit edebildik. Virüslerin evrim geçirmesi normaldir ve daha ileri analizler mpox'un nasıl değiştiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Mpox, çoğu kişi için hafif olsa da şiddetli de olabilir. Aşı olmak, hastalığa karşı kendinizi korumak için kanıtlanmış etkili bir yoldur, bu nedenle uygunsanız aşı olmayı unutmayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
title