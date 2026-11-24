İngiltere'de bu yıl aşırı sıcaklara bağlı ölümler 5 bin 258'e ulaşarak rekor seviye yükseldi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) bu yıl ülkeyi vuran sıcak hava dalgasına ilişkin yeni bilançoyu açıkladı. Verilere göre İngiltere'de 2026 yılında aşırı sıcaklar nedeniyle 5 bin 258 kişi hayatını kaybetti. Bunun, kayıtların tutulmaya başlandığı 2016 yılından bu yana en yüksek yıllık can kaybı olduğu ifade edildi. Aşırı sıcağa bağlı en çok ölümün 2 bin 985 ile 2022'de kaydedildiği hatırlatıldı.

Ajansa göre İngiltere'de yaz mevsiminde toplam "41 gün süren 7 sıcak hava dalgası" yaşandı. Bu, yıllık sıcak hava kaynaklı ölüm oranlarının izlenmesine başlandığından beri kaydedilen en yüksek sayı oldu. En ölümcül dönem, aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak 2 bin 401 ölümün yaşandığı 21 Haziran ile 28 Haziran arası oldu. Mayıs ve Haziran aylarındaki sıcak hava dalgalarında ise 3 binden fazla ölüm kaydedildi.

Imperial College London ve London School of Hygiene & Tropical Medicine araştırmacıları, yaz aylarında 30 Avrupa ülkesindeki kentsel alanlarda 50 binden fazla sıcağa bağlı ölüm meydana geldiğini ve bunun 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı