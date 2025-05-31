İnegöl'de 13 yaşındaki Suriyeli kız kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

İnegöl'de 13 yaşındaki Suriyeli kız kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalp krizi geçirdiği iddia edilen Maram Hac Hasan (13), hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalp krizi geçirdiği öne sürülen Suriye uyruklu Maram Hac Hasan (13), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Süleymaniye Mahallesi Huzur Çıkmazı'nda oturan Suriye uyruklu ailenin kızları Maram Hacı Hasan, saat 10.00 sıralarında rahatsızlandı. Ailesinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kalbi duran çocuğa kalp masajı yapıp yaşama döndürdü. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Maram Hacı Hasan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirip öldüğü değerlendirilen Maram Hacı Hasan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: BURSA/

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı

Son operasyonun perde arkası! Her şey kilit ismin itirafıyla başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 'Ali Koç istifa' yürüyüşü

Binlerce taraftar Başkan Ali Koç'a seslenerek aynı sloganı attı
Dusan Tadic neden tesislerde veda ettiklerini işte böyle açıkladı

Meğerse bu yüzden stadyumda veda etmek istememiş
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran 'cinsel ilişki' iddiası

Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.