İlaç prospektüslerinde ‘e-KT’ dönemi: 'Ambalaj eksikliği değil'

İlaç kutularında basılı kullanma talimatının (prospektüs) bulunmamasının, elektronik kullanma talimatı (e-KT) uygulamasına geçişten kaynaklandığı bildirildi.

Samsun Eczacı Odası Ecz. Onur Ferhat Karacan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) kılavuzu doğrultusunda 6 Aralık 2024 tarihinden itibaren kademeli olarak e-KT uygulamasına geçildiğini belirtti. Karacan, istisna tutulan ürünler dışında kalan tüm ürünlerde e-KT yükümlülüklerinin 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanacağını ifade etti. Elektronik kullanma talimatına, ilaçların dış ambalajları üzerindeki karekodun telefon veya tablet kamerasıyla okutulması yoluyla ulaşılabildiğini belirten Karacan, basılı kullanma talimatının bulunmamasının tek başına ambalaj eksikliği anlamına gelmediğini kaydetti. Karacan, "Basılı talimat bulunmasa da karekod üzerinden güncel e-KT'ye erişilebildiği sürece bu durum ambalaj eksikliği değildir. Basılı talimatın bulunmadığı ve e-KT'ye de erişilemediği durumlarda ilgili firmayla iletişime geçilmelidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı