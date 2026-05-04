İl Sağlık Müdürlüğünden astım hastalığı açıklaması

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de her 10 çocuktan birinde astım hastalığının görüldüğü ve Türkiye'de 2024 yılında astıma bağlı bin 300'den fazla ölüm gerçekleştiği kaydedildi.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Astım akciğer içindeki hava yollarında mikrobik olmayan iltihaplanma sonucu gelişen, hava yolu daralmasıyla seyreden kronik bir solunum yolu hastalığıdır. En sık görülen belirtileri tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürüktür. Doğru tanı için, hastanın şikayetlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra solunum fonksiyon testleri büyük önem taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 350 milyon astım hastası bulunmakta, her yıl 400 binden fazla kişi astıma bağlı nedenlerle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise her 10 çocuktan birinde astım görülmektedir. 2024 yılında astıma bağlı bin 300'den fazla ölüm gerçekleşmiştir. Bu veriler, astımın önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sağlık Bakanlığımız, her yıl Dünya Astım Günü çerçevesinde Türk Toraks Derneği ve Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ile iş birliği içerisinde toplum ve sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Bu yılın teması 'Astım kontrolü, kortizonlu nefes açıcılarla mümkün' olarak belirlenmiştir. Astım tedavisinin temel amacı, hastalığı kontrol altına almak, atakları önlemek ve bireylerin günlük yaşamını kısıtlılık olmadan sürdürebilmesini sağlamaktır.

Mayıs ayı itibarıyla aile hekimlerimiz, birimlerine kayıtlı astım hastalarını Hastalık Yönetim Platformu üzerinden klinik kılavuzlara uygun şekilde izlemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

