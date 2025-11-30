İklim Değişikliği ve Sağlık İlişkisi İzmir Zirvesi'nde Tartışıldı

İzmir'de düzenlenen 6. Avrasya Sağlık 5.0 Zirvesi'nde iklim değişikliklerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri konuşuldu.

Herkes İçin Acil Sağlık Derneğinden (HİASD) yapılan açıklamaya göre, etkinlikte uzman bilim insanları deneyimlerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HİASD ve zirvenin başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, iklim krizinin beraberinde ciddi halk sağlığı sorunları getireceğini kaydetti.

İklim krizi ile baş edebilmek için yeni fikirlere, inovatif yaklaşımlara ve birlikte çalışmaya gereksinim olduğunu ifade eden Rodoplu, "Unutmayalım, Atatürk bize nasıl bir yol göstermişti, 'dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmaz.'" ifadelerini kullandı.

Avrupa Acil Tıp Birliği Afet Tıbbı Hastane Afet Planı Çalışma Grubu Başkanı Dr. Georgios Leledakis da iklim krizinin afetlere yol açtığını kaydederek, afetlere hazırlıkta risk değerlendirmenin önemini anlattı.

Zirveye katılan öğrenciler, iklim değişikliğinin dünya genelinde yarattığı sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili bildiri hazırlayıp sunum yaptı.