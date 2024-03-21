İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Yeni Binasında Hizmet Vermeye Başlayacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin, temmuz ayında yeni binasında hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'nin inşaat çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, Aydınlıkevler'deki binasında 10 yılı aşkın süredir sağlık hizmeti sunan hastanenin daha modern bir görünümle açılacak olmasının heyecanı ve mutluğunu yaşadıklarını aktardı.

Ağız ve diş sağlığı tedavisi hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Köse, "Son teknoloji altyapısıyla, toplam 250 diş ünitesi ile inşallah temmuzda açılacak." ifadesini kullandı.

Köse, hastanenin diş sağlık kompleksi niteliğinde olduğunu belirterek, alanda ileri tanı ve tedavinin sunulacağı klinikler, görüntü ve ses sistemiyle dizayn edilmiş laboratuvarlar, preklinik laboratuvarlar, merkezi sterilizasyon, radyoloji üniteleri, ameliyathane ve dersliklerin yer alacağını kaydetti.

İzmir'in en modern diş hastanesi olarak vatandaşlara sağlık hizmeti sunma hedefiyle yapımı süren hastanenin, İKÇÜ'nün Balatçık'taki ana yerleşkesinde, 29 bin metrekare alanda yer aldığı belirtildi.