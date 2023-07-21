İhsangazi'de UMKE Gönüllülerine Eğitim Tatbikatı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından gönüllülerle eğitim tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta kaza sonrası çaya uçan araçlardaki yaralılara müdahale edilmesi canlandırıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Haracoğlu Kamp ve Mesire Alanı'nda toplamda 55 kişilik ekip kamp yapıyor. Kampa, 14 UMKE, 2 AFAD, 5 Jandarma Arama Kurtarma, 4 İHH ile 4 İhsangazi Belediyesi personeli de katılıyor. 5 günlük temel UMKE eğitimi alan gönüllüler, aldıkları eğitimlerin sonunda tatbikat düzenledi. Arama kurtarma eğitimi alan gönüllülerin, eğitimlerin sonunda kaza yapan iki aracın canlandırıldığı tatbikatta kaza yapan araçlar, çaya uçtu. Çayda adeta can pazarının yaşandığı tatbikatta, gönüllüler aldıkları eğitimler sayesinde gerçeğini aratmayan kurtarma operasyonu yaptı. Senaryo gereği çayda ve araçlarda mahsur kalan yaralılar, gönüllüler tarafından kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu UMKE sorumlusu Gökhan Albayrak, "İhsangazi'de Haraçoğlu Kamp alanında 5 günlük temel eğitimimiz başladı. Bunun neticesinde tatbikatlarımız devam etti. Eğitimlerin sonunda senaryo gereği bir trafik kazası gerçekleşti. Senaryo gereği çok güzel bir tatbikat gerçekleştirdik. Burada medikal eğitim, dağcılık, eğitim arazi sürüş teknikleri, arama kurtarma gibi tatbikatlar gerçekleştireceğiz" dedi.

Kastamonu İHH Arama Kurtarma Başkanı Serdar Topaç ise, "3 günlük UMKE'nin Ulusal Medikal Kurtarma Kampında İhsangazi ilçemizde kamp yaptık. Gönüllülerimiz ve UMKE ekibiyle birlikte almış olduğumuz eğitimler sayesinde ileriki seviye kurtarma teknikleriyle alakalı eğitimlerimizi tamamladık. Bölgede bir tatbikat planlandı. Tatbikatta kaza sonrası mahsur kalan vatandaşların kurtarılması canlandırıldı. Yılda bir ya da iki defa UMKE bu tür tatbikatları yapıyor. Bizlerde elimizden geldiğince bu tatbikatlara katılmaya çalışıyoruz. Bizler içinde ayrı bir tecrübe oluyor. Eğitimlerimize ekstra bir kazanım sağlamış oluyoruz. Bizler çok mutluyuz bu eğitimler olduğundan dolayı. Bizlerde dernek olarak diğer kuruluşlarla birlikte her zaman ortak çalışmalar ve eğitimler yapıyoruz. Bunlar bizlerin ileride yaşanabilecek büyük sıkıntılar için aldığımız eğitimler büyük bir kazanım olmuş olacak. Bunların neticesinde burada çok güzel bir faaliyet yürütmüş olduk" diye konuştu.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık ise, kamp yapan ekibi ziyaret etti. - KASTAMONU